Calderano e Takahashi vencem mais uma e avançam a semifinal do Pan-Americano

A dupla brasileira formada por Hugo Calderano e Bruna Takahashi está a um passo da grande final do Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa, que está sendo disputado em Rock Hill, nos Estados Unidos. Em uma atuação dominante, eles venceram os mexicanos Rogelio Castro e Arantxa Cossio por 3 sets a 0, com parciais de 11/8, 11/7 e 11/4, em partida válida pelas quartas de final.

Bruna Takahashi e Hugo Calderano

Calderano e Takahashi venceram na chave de simples

Mais cedo, os brasileiros já haviam mostrado que o dia seria produtivo. Em sua estreia na chave de simples, Hugo Calderano, atual número 3 do mundo, confirmou todo o seu favoritismo e atropelou Diego Orantes, de El Salvador, por 4 sets a 0. As parciais de 11/7, 11/7, 11/6 e 11/8 ilustram o controle total do brasileiro sobre a partida.

Seguindo o mesmo ritmo, Bruna Takahashi também teve uma estreia tranquila. A brasileira passou com facilidade por Lucia Zavaleta, da Costa Rica, por 4 sets a 0, com parciais de 11/8, 11/4, 11/5 e 11/4.

Confira a lista dos brasileiros convocados para o Pan Americano de Tênis de Mesa:

Hugo Calderano

Leonardo Kenzo Iizuka

Guilherme Teodoro

Felipe Hideki Doti Arado

Bruna Yumi Takahashi

Giulia Yuri Takahashi

Laura Watanabe

Victoria Strassburger

Formato da competição

As disputas individuais e simples acontecem em sistema de eliminatória simples. Já na prova por equipes, há uma fase de grupos antes do mata-mata.

Os jogos do individual são jogados em melhor de sete sets e, nas duplas e nas disputas por equipes, em cinco sets.

Organizado pela Federação Americana (USA Table Tennis), o torneio é realizado no Rock Hill Sports and Events Center, conta com o apoio do ITTF Américas, serve para classificação ao Mundial por Equipes de 2026, que vai acontecer em Londres.