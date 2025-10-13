Red Bull rejeita oferta bilionária para vender equipe de Fórmula 1; veja valores
Empresa recebeu proposta para negociar a Racing Bulls, considerada a escuderia satélite do grupo
A Red Bull recebeu uma oferta recorde para vender sua escuderia secundária da Fórmula 1, a Racing Bulls. Os investidores interessados não foram revelados, mas o jornalista britânico Joe Saward, especializado na cobertura da modalidade, divulgou a tentativa de negócio e afirmou que não é a primeira vez que a equipe recebe uma proposta desse tipo.
Assim como nas primeiras investidas, a empresa austríaca segue sem a intenção de negociar a Racing Bulls, equipe que é considerada "satélite" dentro da Fórmula 1 e tem o objetivo de desenvolver talentos dentro e fora das pistas, que podem se tornar reforços para a escuderia principal, a Red Bull Racing (RBR). Apesar dos nomes parecidos, são times geridos de forma separada.
Em 2024, a Red Bull recebeu uma oferta de US$ 2 bilhões (R$ 10,9 bilhões na cotação atual), mas negou a proposta. Desta vez, a oferta foi ainda maior, US$ 2,3 bilhões (R$ 12,5 bilhões), que mais uma vez foi recusada.
Hoje, o time é comandado por Alan Permane, ex-piloto da Fórmula 1 engenheiro que com passagem pela equipe da Alpine. Nas pistas, a Racing Bulls é defendida pelos pilotos Isack Hadjar e Liam Lawson, jovens talentos da modalidade e que seguem o perfil buscado pela Red Bull para serem desenvolvidos no esporte.
Red Bull na temporada
Atualmente, a Racing Bulls ocupa a sexta colocação no campeonato de construtores, já a equipe principal, a Red Bull Racing ocupa o quarto lugar. Nenhuma das duas escuderias possui alguma chance de título na competição, já que a McLaren levou o troféu.
Em relação ao campeonato de pilotos, Max Verstappen, da RBR, ainda briga pelo título e mira o pentacampeonato consecutivo. Mas a disputa não será simples e o piloto neerlandês tem a concorrência do jovem Oscar Piastri, automobilista australiano que defende a McLaren.
Veja a classificação dos pilotos da Fórmula 1 2025 até agora:
- Oscar Piastri (McLaren) - 336 pontos
- Lando Norris (McLaren) - 314 pontos
- Max Verstappen (Red Bull) - 276 pontos
- George Russel (Mercedes) - 237 pontos
- Charles Leclerc (Ferrari) - 173 pontos
Veja a classificação por equipe:
- McLaren - 650 pontos (já campeã)
- Mercedes - 325 pontos
- Ferrari - 298 pontos
- Red Bull - 290 pontos
- Williams - 102 pontos
