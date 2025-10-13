menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Red Bull rejeita oferta bilionária para vender equipe de Fórmula 1; veja valores

Empresa recebeu proposta para negociar a Racing Bulls, considerada a escuderia satélite do grupo

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Dia 13/10/2025
15:58
Atualizado há 2 minutos
Carro da Racing Bulls no GP do azerbaijão. (Foto: Divulgação/X/Visa Cash App Racing Bulls)
imagem cameraCarro da Racing Bulls no GP do azerbaijão. (Foto: Divulgação/X/Visa Cash App Racing Bulls)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Red Bull recebeu uma oferta recorde para vender sua escuderia secundária da Fórmula 1, a Racing Bulls. Os investidores interessados não foram revelados, mas o jornalista britânico Joe Saward, especializado na cobertura da modalidade, divulgou a tentativa de negócio e afirmou que não é a primeira vez que a equipe recebe uma proposta desse tipo.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Assim como nas primeiras investidas, a empresa austríaca segue sem a intenção de negociar a Racing Bulls, equipe que é considerada "satélite" dentro da Fórmula 1 e tem o objetivo de desenvolver talentos dentro e fora das pistas, que podem se tornar reforços para a escuderia principal, a Red Bull Racing (RBR). Apesar dos nomes parecidos, são times geridos de forma separada.

Em 2024, a Red Bull recebeu uma oferta de US$ 2 bilhões (R$ 10,9 bilhões na cotação atual), mas negou a proposta. Desta vez, a oferta foi ainda maior, US$ 2,3 bilhões (R$ 12,5 bilhões), que mais uma vez foi recusada.

continua após a publicidade

Hoje, o time é comandado por Alan Permane, ex-piloto da Fórmula 1 engenheiro que com passagem pela equipe da Alpine. Nas pistas, a Racing Bulls é defendida pelos pilotos Isack Hadjar e Liam Lawson, jovens talentos da modalidade e que seguem o perfil buscado pela Red Bull para serem desenvolvidos no esporte.

O neo-zelandês Liam Lawson, da Racing Bulls (foto: Rudy Carezzevoli / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
O neo-zelandês Liam Lawson, da Racing Bulls (foto: Rudy Carezzevoli / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

➡️F1: Chefes avaliam impacto de novas regras e esperam mudanças em 2026

Red Bull na temporada

Atualmente, a Racing Bulls ocupa a sexta colocação no campeonato de construtores, já a equipe principal, a Red Bull Racing ocupa o quarto lugar. Nenhuma das duas escuderias possui alguma chance de título na competição, já que a McLaren levou o troféu.

continua após a publicidade

Em relação ao campeonato de pilotos, Max Verstappen, da RBR, ainda briga pelo título e mira o pentacampeonato consecutivo. Mas a disputa não será simples e o piloto neerlandês tem a concorrência do jovem Oscar Piastri, automobilista australiano que defende a McLaren.

Veja a classificação dos pilotos da Fórmula 1 2025 até agora:

  1. Oscar Piastri (McLaren) - 336 pontos
  2. Lando Norris (McLaren) - 314 pontos
  3. Max Verstappen (Red Bull) - 276 pontos
  4. George Russel (Mercedes) - 237 pontos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) - 173 pontos

Veja a classificação por equipe:

  1. McLaren - 650 pontos (já campeã)
  2. Mercedes - 325 pontos
  3. Ferrari - 298 pontos
  4. Red Bull - 290 pontos
  5. Williams - 102 pontos

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias