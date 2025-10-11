Lipão, do Brasil, venceu a Coroa de Ouro (Golden Crown) da Kings League, prêmio equivalente ao posto de melhor jogador do mundo da modalidade. O atleta brilhou com a camisa da FURIA e recebeu a honraria no evento de "kickoff" da próxima temporada, realizado neste sábado (11), no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Os outros concorrentes eram Kelvin Oliveira, também brasileiro e principal jogador da G3X FC, e o habilidoso Carles Planas, do Pio FC. Lipão recebeu a premiação das mãos de Neymar, presidente honorário da FURIA.

Lipão, do Brasil e da FURIA, recebe prêmio das mãos de Neymar (Foto: Bruno Vaz/Lance!)

- É um momento de felicidade. Sonhei muito com esse momento e trabalhei para isso. Passei por muitas dificuldades, mas nunca desisti. Estou até nervoso, porque é a realização de um sonho - declarou o jogador.

continua após a publicidade

➡️ Piqué fala sobre parceria entre Kings League e Brasileirão: ‘Queremos’

O anúncio foi feito através de um vídeo que contou com a presença de grandes craques do futebol de 11 mundial, incluindo Ronaldo Fenômeno, que se revelou ser o novo presidente envolvido na modalidade, repetindo os passos de diversos craques ao redor do mundo.

Na esfera feminina, a craque Alicia Hernández foi coroada com o posto de melhor do mundo. A jogadora do Kunitas FC superou a dupla formada por Mapi Vilas e Antonela Romoleroux, ambas do Pio FC, para chegar ao topo da modalidade. As três também fizeram parte do time ideal da temporada, revelado na cerimônia.

continua após a publicidade

Além da Coroa de Ouro, outras premiações foram entregues para futebolistas de todo o mundo. Confira abaixo:

🏆 Brasil no topo: as premiações da Kings League

7️⃣ Time feminino ideal:

⚽ Anna Tan

⚽ Berta Velasco

⚽ Antonella Romoleroux

⚽ Blanca Cros

⚽ Sara Ismael

⚽ Mapi Vilas

⚽ Alicia Hernández

7️⃣ Time masculino ideal:

⚽ Víctor Vidal

⚽ Nadir Louah

⚽ Carles Planas

⚽ Andreas Vaz

⚽ Lipão Pinheiro

⚽ Kelvin Oliveira

⚽ "Leleti" Garcia

🧤 Melhor defesa da temporada (Golden Save): José Segovia - Ultimate Móstoles

🥅 Gol mais bonito da temporada (Best Goal): Antonela Romoleroux (Pio FC)

🎉 Momento mais legal fora do campo (Golden Clip): "We Fall in Love in Misterious Ways" - torcedores mexicanos

Além das premiações individuais, o evento também marcou o sorteio da próxima Kings World Cup Nations, uma espécie de Copa do Mundo da modalidade. O Brasil caiu no grupo D, com Espanha, Catar e Peru. O torneio acontecerá no próximo ano, em solo brasileiro, e contará com a participação e envolvimento de grandes nomes como Neymar, Gerard Piqué e Kaká, além de figuras do meio comunicativo como Casimiro Miguel, Luva de Pedreiro e Gaules.