Lipão é eleito melhor jogador do mundo na Kings League; veja premiações
Evento coroou atletas por desempenho na última temporada e apresentou novidades para a próxima jornada
Lipão, do Brasil, venceu a Coroa de Ouro (Golden Crown) da Kings League, prêmio equivalente ao posto de melhor jogador do mundo da modalidade. O atleta brilhou com a camisa da FURIA e recebeu a honraria no evento de "kickoff" da próxima temporada, realizado neste sábado (11), no Rio de Janeiro.
Os outros concorrentes eram Kelvin Oliveira, também brasileiro e principal jogador da G3X FC, e o habilidoso Carles Planas, do Pio FC. Lipão recebeu a premiação das mãos de Neymar, presidente honorário da FURIA.
- É um momento de felicidade. Sonhei muito com esse momento e trabalhei para isso. Passei por muitas dificuldades, mas nunca desisti. Estou até nervoso, porque é a realização de um sonho - declarou o jogador.
➡️ Piqué fala sobre parceria entre Kings League e Brasileirão: ‘Queremos’
O anúncio foi feito através de um vídeo que contou com a presença de grandes craques do futebol de 11 mundial, incluindo Ronaldo Fenômeno, que se revelou ser o novo presidente envolvido na modalidade, repetindo os passos de diversos craques ao redor do mundo.
Na esfera feminina, a craque Alicia Hernández foi coroada com o posto de melhor do mundo. A jogadora do Kunitas FC superou a dupla formada por Mapi Vilas e Antonela Romoleroux, ambas do Pio FC, para chegar ao topo da modalidade. As três também fizeram parte do time ideal da temporada, revelado na cerimônia.
Além da Coroa de Ouro, outras premiações foram entregues para futebolistas de todo o mundo. Confira abaixo:
🏆 Brasil no topo: as premiações da Kings League
7️⃣ Time feminino ideal:
⚽ Anna Tan
⚽ Berta Velasco
⚽ Antonella Romoleroux
⚽ Blanca Cros
⚽ Sara Ismael
⚽ Mapi Vilas
⚽ Alicia Hernández
7️⃣ Time masculino ideal:
⚽ Víctor Vidal
⚽ Nadir Louah
⚽ Carles Planas
⚽ Andreas Vaz
⚽ Lipão Pinheiro
⚽ Kelvin Oliveira
⚽ "Leleti" Garcia
🧤 Melhor defesa da temporada (Golden Save): José Segovia - Ultimate Móstoles
🥅 Gol mais bonito da temporada (Best Goal): Antonela Romoleroux (Pio FC)
🎉 Momento mais legal fora do campo (Golden Clip): "We Fall in Love in Misterious Ways" - torcedores mexicanos
Além das premiações individuais, o evento também marcou o sorteio da próxima Kings World Cup Nations, uma espécie de Copa do Mundo da modalidade. O Brasil caiu no grupo D, com Espanha, Catar e Peru. O torneio acontecerá no próximo ano, em solo brasileiro, e contará com a participação e envolvimento de grandes nomes como Neymar, Gerard Piqué e Kaká, além de figuras do meio comunicativo como Casimiro Miguel, Luva de Pedreiro e Gaules.
