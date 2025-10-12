Canal anuncia transmissão da Kings League na TV aberta; confira

Neste domingo (12), o canal Xsports anunciou que fará a transmissão dos jogos da Kings League. Está será a primeira vez que o torneio terá exibição na TV aberta. A novidade foi revelada após o Kickoff day, que definiu os detalhes da competição deste ano. O evento aconteceu em Copacabana, no Rio de Janeiro, no último sábado (11).

Ronaldo é o novo presidente do Brasil na competição

No Kickoff day, foi anunciado que Ronaldo é o novo presidente da equipe brasileira na Kings World Cup Nations. Além deles, há outros grandes nomes na linha de frente do projeto, como Neymar, Kaká, Gaules, Ludmilla e Luqueta.

O Brasil é o atual campeão do campeonato e aposta em Ronaldo para manter a ótima fase.

Kings World Cup tem grupos definidos

Grupo A: Marrocos, Colômbia, Chile e Holanda

Grupo B: Alemanha, Argentina, Estados Unidos e Japão

Grupo C: Itália, França, Polônia e Bélgica]

Grupo D: Brasil, Espanha, Catar e Peru

Grupo E: México, Arábia Saudita, India e Indonésia

Brasil tem grupo definido na Kings World Cup Nations (Foto: Bruno Vaz / Lance!)

O que é a Kings League?

A Kings League, criada pelo ex-jogador e empreendedor Gerard Piqué, funciona como uma liga de futebol 7 com características próprias. A competição tem alcance global e suas equipes são presididas por streamers e criadores de conteúdo.

A competição combina elementos tradicionais do futebol com tendências contemporâneas dos esportes e novas formas de comunicação. Os interessados podem acompanhar as atualizações sobre a Kings League por meio do site oficial e das redes sociais da liga no Instagram e X.