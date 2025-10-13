Kings League Brasil apresenta camisas da segunda etapa

Foram lançadas no último sábado as camisas das equipes que vão disputar a Kings League Cup. Será a segunda etapa da temporada da Kings League Brasil, os modelos da vestimenta começam a ser vendidos nesta terça-feira e com design exclusivo para cada equipe. A casa de apostas Superbet segue como patrocinadora máster da liga e das equipes.

- Estamos entusiasmados em lançar as novas camisas da Kings Cup e em ampliar nossa presença com o patrocínio às equipes G3X e Dendele, que representam a energia, a criatividade e a autenticidade da comunidade gamer no Brasil - afirma Patrícia Prates, diretora de marketing da Superbet Brasil. E ela complementa:

- Investir nesse projeto é apostar na evolução do entretenimento esportivo e na potência do público brasileiro, que abraçou a primeira temporada com recordes de audiência em níveis globais, conectando a marca a milhões de fãs por meio de experiências verdadeiramente únicas - finalizou.

Com transmissão oficial do primeiro split via Twitch, YouTube e TikTok, a Kings League Brasil ultrapassou 5 milhões de visualizações ao vivo. Com tais números, o país se consoligou como um dos principais polos da liga fora da Europa.

Transmissão

No último domingo, o canal Xsports anunciou que fará a transmissão dos jogos da Kings League. Está será a primeira vez que o torneio terá exibição na TV aberta. A novidade foi revelada após o Kickoff day, que definiu os detalhes da competição deste ano. O evento aconteceu em Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ), no último sábado.

Ronaldo se torna representante do Brasil

No Kickoff day, foi anunciado que Ronaldo é o novo presidente da equipe brasileira na Kings World Cup Nations. Além deles, há outros grandes nomes na linha de frente do projeto, como Neymar, Kaká, Gaules, Ludmilla e Luqueta. O Brasil é o atual campeão do campeonato e aposta em Ronaldo para manter a ótima fase.