Saiba quanto custa look usado por Rayssa Leal no desfile da Louis Vuitton

Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 14:38 • Rio de Janeiro

A bi-medalhista olímpica Rayssa Leal foi convidada de honra da Louis Vuitton na Paris Fashion Week. A skatista de apenas 16 anos é embaixadora da marca e chegou até mesmo a desfilar na passarela, exibindo seu look de luxo.

Dentre as peças, o que mais chama atenção é a bolsa. A pequena peça de luxo exibida por Rayssa custa aproximadamente R$ 20 mil. A roupa estampada em xadrez, compondo um blazer e uma saia, está à venda no site da marca por R$ 49.900. As joias utilizadas pela jovem não foram identificadas.

Com apenas 13 anos, Rayssa Leal já havia marcado o seu nome na história do esporte brasileiro. Nas Olimpíadas de Tóquio, ela se tornou a brasileira mais jovem a subir ao pódio nos Jogos, com uma prata. Em Paris, a skatista manteve a escrita e ganhou mais uma medalha, desta vez de bronze.

Relação com a marca

A skatista, de 16 anos, se tornou a primeira brasileira a ser embaixadora global da Louis Vuitton, renomada grife francesa. Rayssa Leal já era parceira da empresa desde 2023 e agora alcança um posto comercial ainda mais importante dentro da empresa. Além da brasileira, a atriz Zendaya e o grupo de K-Pop Le Sserafim também estão entre os embaixadores da Louis Vuitton, por exemplo.