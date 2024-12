Rayssa Leal convida Memphis Depay para aulas de skate

A skatista Rayssa Leal convocou Memphis Depay, jogador holandês do Corinthians, para aparecer nas pistas de skate. A proposta da atleta aconteceu durante a coletiva de imprensa do SLS Super Crown, em São Paulo.

A Fadinha, torcedora do Corinthians desde a infância, expressou seu entusiasmo pela ideia de ensinar Memphis a andar de skate:

- Ele podia aparecer, iria ficar feliz. Quem sabe um dia?

Ótimo ano para Rayssa Leal e Memphis Depay

A skatista, aos 16 anos, já conquistou duas medalhas olímpicas - prata nos Jogos de Tóquio 2021 e bronze em Paris 2024 - e se tornou uma das principais atletas do skate brasileiro. O holandês, por sua vez, tem se destacado no Corinthians e chegou a marca de sete gols e quatro assistências em 14 jogos com a camisa alvinegra.

Mamphis Depay recebe convite para aulas de skate com Rayssa Leal (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Memphis Depay, que se transferiu para o Corinthians vindo do futebol europeu, rapidamente se adaptou à cultura brasileira. Sua chegada ao clube tem sido marcada por um impacto significativo, tanto em campo quanto fora dele, sendo uma das peças fundamentais para a arrancada no Campeonato Brasileiro - o Alvinegro terminou a edição de 2024 com nove vitórias consecutivas.

Enquanto aguarda a resposta do jogador, Rayssa irá disputar neste final de semana (14 e 15 de dezembro), em São Paulo, o Super Crown World Championship, a decisão da Street League Skateboarding (SLS), em busca do seu terceiro título consecutivo. A etapa final da edição acontece no Ginásio do Ibirapuera.