Único brasileiro no grid de 2025 da F1, Gabriel Bortoleto comentou a sua relação com Nico Hulkenberg, colega de equipe na Sauber. Em entrevista ao "Podcast Na Ponta dos Dedos", do "ge", o piloto destacou o companheirismo com o alemão, mas não descartou a rivalidade caso estivessem disputando o título.

— Sempre fui muito claro em relação a companheiro de equipe. Se a gente estivesse disputando um título mundial, provavelmente não teríamos a relação que temos, porque é cada um por si — afirmou Bortoleto.

Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto durante GP da China na F1 2025 (Foto: Reprodução/GabrielBortoleto.com.br)

O brasileiro afirma que a relação dos dois é boa principalmente por conta da Sauber ser uma das lanterninhas do grid da F1. Para ele, nesta situação, o melhor é ter uma relação saudável na equipe:

— A gente vem da pior equipe do grid do ano passado. Para levar a Sauber ao sucesso, é preciso ter um bom ambiente na equipe. O Nico já está há 15 anos na F1, ele já provou tudo que tinha que provar. No começo, ele foi muito "pé atrás" comigo.

Bortoleto disse que, no início, Hulkenberg estranhava quando o brasileiro tentava ajudar na pista. Mas, para o novato, não faria diferença, já que eles estavam brigando pelas últimas posições do grid.

— Ele questionava: "Porque você está falando isso, se é algo que posso melhorar e te superar". Aí eu disse: estamos em P20 e P19, vai mudar o quê? — disse.

Ele usou como exemplo o GP da Inglaterra, onde o brasileiro havia batido e o companheiro de equipe foi ao pódio, o primeiro da carreira na F1. Bortoleto afirmou que não havia motivo para ofuscar a comemoração do alemão.

— Quando ele fez o pódio eu tinha batido no GP da Inglaterra, mas mesmo assim assisti da garagem. Eu abri o rádio (para falar com ele) porque eu estava feliz por ele. Eu fui ao pódio porque eu estava feliz por ele. Acho que, quando você faz o bem, ele volta para você. Eu não podia trazer a alegria da equipe para baixo porque eu tinha batido — disse Gabriel Bortoleto.

Alemão Nico Hulkenberg faz sua primeira festa do champanhe na F1 (foto: Ben Stansall / AFP)

Bortoleto não descarta rivalidade no futuro ou em disputa de títulos

Com uma equipe em desenvolvimento para o próximo ano — quando a Sauber se tornará Audi — Bortoleto não descarta a rivalidade com Hulkenberg ou outros colegas de equipe. Para ele, tudo depende também reciprocidade.

— Sempre tentei melhorar o ambiente, mas também posso ser o pior companheiro de equipe da sua vida se você não me tratar bem e não for recíproco. Aí, faria de tudo para não ajudar — finalizou.