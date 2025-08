Lewis Hamilton mais uma vez não conseguiu avançar ao Q3 na classificação, enquanto seu companheiro de equipe Charles Leclerc conquistou a pole position. Durante a corrida no GP da Hungria, o heptacampeão manteve a mesma posição de largada, sem grandes feitos. Com o resultado, Bernie Ecclestone expressou preocupação com a permanência do veterano na Fórmula 1 e sugeriu ainda sua aposentadoria "antes que algo ruim" aconteça.

— Lewis é muito talentoso, era e provavelmente ainda é. Mas, como muitas personalidades do esporte, quando chegam ao topo, só há um caminho a seguir, e não é uma boa direção. É só para baixo. Ele pode não pensar, mas logo se acostumará a fazer outras coisas além do automobilismo na aposentadoria. Acho que ele deveria ter feito isso há um tempo. O cara não é trapaceiro. Mas estaria trapaceando consigo mesmo se continuasse. Ele deveria parar agora — analisou Ecclestone.

Após o GP da Hungria, Hamilton demonstrou frustração com seu desempenho, chegando a sugerir que a Ferrari deveria "trocar o piloto". Apesar disso, o britânico não sinalizou intenção de deixar a categoria. O contrato de Hamilton com a Ferrari, conforme informações do Mail Sport, tem duração de três anos e valor estimado em 60 milhões de libras (aproximadamente R$440 milhões).

A expectativa é que as mudanças regulamentares da F1, em 2026, possa beneficiar o britânico em sua adaptação ao carro italiano. Apesar disso, Ecclestone entende que o melhor futuro seria fora das pistas. O ex-chefe da Fórmula aproveitou para aconselhar Hamilton.

— Se eu fosse o Lewis, diria à Ferrari que queria receber todo o meu salário integralmente. Eles o contrataram porque acharam que ele poderia fazer o trabalho. "Não está funcionando, então eu posso abrir caminho se vocês quiserem, mas esse é o acordo" — acrescentou.

Bortoleto entra como possível substituto de Hamilton na F1

Ao ser questionado sobre possíveis substitutos, o ex-chefe da F1 mencionou dois novatos do atual grid na temporada: Isack Hadjar e Gabriel Bortoleto. Os pilotos disputaram o título da Fórmula 2 no ano passado e continuam entregando muita velocidade na elite do automobilismo.

— Se eu pudesse 'roubá-lo', pegaria Isack Hadjar, da Racing Bulls. Ele se saiu muito bem no primeiro ano e é um cara ótimo. Também elogio o nosso amigo do Brasil. Ele é talentoso — afirmou.

Na última etapa, Bortoleto terminou em sexto lugar e conquistou a melhor marca de sua carreira. Apesar de conquistar apenas uma posição, em relação ao grid de largada, a atuação de ataque e defesa do brasileiro desde o apagar das luzes verdes foi impressionante. O novato realizou uma única parada e foi o suficiente para manter a boa posição, assim como os oito pontos a mais no Mundial de Pilotos.

