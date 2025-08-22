Quanto Hugo Calderano deixa de faturar com eliminação no Europe Smash

A eliminação de Hugo Calderano nas quartas de final do Europe Smash, nesta sexta-feira, pode ser considerada precoce, mas não só isso. Ela também faz com que o mesatenista brasileiro deixe de disputar valores de premiação pelas fases seguintes. O montante poderia chegar a mais US$ 175.250 (R$ 953.114,65, na cotação atual). Ele já havia garantido US$ 32.750 mil (R$ 178.114,15) pelas participações nas fases da competição até ali.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Tais números se referem ao que o Europe Smash de Malmö, na Suécia, determinou como os valores a serem abocanhados por cada participante, conforme números abaixo, relativos às disputas de simples:

Campeão: US$ 100 mil (R$ 543.86,00)

Vice: US$ 50 mil (R$ 271.930,00)

Semifinalista: US$ 25.250 (R$ 137.324,65)

Quartas de final: US$ 13.750 (R$ 74.780,75)

Oitavas de final: US$ 9 mil (R$ 48.947,40)

Fase de 32: US$ 6 mil (R$ 32.631,60)

Fase de 64: US$ 4 mil (R$ 21.754,40)

continua após a publicidade

Hugo Calderano foi eliminado após derrota para o alemão Benedikt Duda por 4 sets 0, em que o adversário dominou a partida desde os primeiros pontos.

Raio-X de Benedikt Duda?

Duda vive a melhor fase de sua carreira no tênis de mesa. Desde 2024, o alemão já havia derrotado alguns dos melhores nomes do circuito, como os chineses Liang Jingkun e Lin Gaoyuan e o francês Felix Lebrun. Além de ter sido vice-campeão europeu no ano passado, ele conquistou duas etapas da série WTT Contender.

continua após a publicidade

Alemão 31 anos Canhoto Estilo clássico ofensivo Ranking mundial: 10º colocado (melhor da carreira) Melhores resultados no WTT: campeão do WTT Contender Skopje 2025 e do WTT Contender Mendoza 2024 | vice do WTT Star Contender Foz do Iguaçu 2025 | semifinalista do WTT Champions Montpellier 2024 Outros resultados: vice-campeão europeu em 2024 e quadrifinalista da Copa do Mundo 2025

Antes desta derrota, os mesa-tenistas haviam se enfrentado duas vezes e, em ambas, o brasileiro saiu vitorioso. O primeiro confronto foi em 2022, no WTT Star Contender Doha, pela 2ª Rodada, onde Hugo venceu por 3 a 0. Três anos depois, na final do WTT em Foz do Iguaçu, o brasileiro levou a melhor e venceu por 4 sets a 3, com parciais de 11/7, 11/7, 9/11, 11/8, 9/11, 10/12 e 11/8.