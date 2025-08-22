Hugo Calderano vira assunto após partida na Suécia: ‘Como assim?’

Apesar do início forte, Hugo Calderano e Suécia se despediram nesta sexta-feira (22). O brasileiro foi eliminado nas quartas de final do Europe Smash. Durante a partida, o nome do atleta ficou muito em alta nas redes sociais.

O brasileiro enfrentou grande instabilidade na mesa e sofreu com a derrota para Benedikt Duda por 4 sets a 0, em parciais de 6/11, 11/13, 10/12 e 7/11. A partida, que repetia a final do WTT Contender de Foz, contou com forte domínio do alemão desde os primeiros pontos, o que dificultou a resposta do número 4 do mundo.

Antes, durante e depois da partida de Hugo Calderano na Suécia, as redes sociais foram infestadas de comentários sobre o brasileiro. A maioria era lamentando a derrota e desejando forças ao atleta. Veja abaixo.

Hugo Calderano na derrota para o alemão Benedikt Duda na Suécia (Foto:WTT/Divulgação)

Veja comentários sobre Hugo Calderano após partida na Suécia

Como foi a partida

Anna Carolina Ramos

O primeiro set da partida de Hugo Calderano na Suécia foi marcado por um claro domínio do alemão desde os pontos iniciais. Apesar de abrir o placar, Calderano viu o adversário abrir bem a diferença, enquanto alguns erros cruciais custavam a virada para o brasileiro. A desvantagem chegou a cair para três pontos, mas Duda parecia mais sólido na mesa e a vitória não demorou para chegar. O placar ficou em 11 a 6 para o alemão.

A segunda parcial começou com Duda a frente no placar. Apesar disso, Calderano não demorou a apertar a diferença, e o empate marcou o início do set. A vantagem do brasileiro enfim aumentou e parecia que a primeira vitória estava encaminhada ao garantir o set point, em 10 a 7.

No entanto, os novos erros de Hugo Calderano na Suécia evitaram o empate do placar geral, e a resposta do alemão chegou com força máxima. Os pontos seguintes estiveram na mão de Duda, que garantiu a virada para vencer mais uma. O placar ficou em 13 a 11 para o alemão.

Assim como o primeiro set, o terceiro começou nas mãos do alemão, que abriu cinco pontos a frente no placar contra zero de Calderano. A vantagem deu uma balançada com uma sequência de erros de Duda, e o brasileiro parecia reassumir o controle do jogo. O duelo estava acirrado, ainda mais com dois empates espetaculares garantidos por Hugo Calderano na Suécia, mas a sorte foi parceira de adversário com uma ajudinha da rede. O placar ficou em 12 a 10 para o alemão.

A última parcial não teve muitas mudanças. Com a vitória engatilhada, Duda liderou o placar do início ao fim. A vantagem foi aberta ainda nos primeiros seis pontos para o alemão, com a resposta de Calderano chegando com atrasos. Os rallys impressionantes revezavam os "campeões", mas os erros pecaram novamente para dar a classificação nas mãos de Benedikt Duda por 4 sets a 0. O placar do set ficou em 11 a 7 para o alemão. Fim de jornada para Hugo Calderano na Suécia.