Ranking do tênis de mesa é atualizado e Hugo Calderano cai
Brasileiro não participou de último torneio e foi ultrapassado
O ranking do tênis de mesa foi atualizado nesta terça-feira (19) e o mesa-tenista Hugo Calderano perdeu posição. Até então terceiro colocado, o brasileiro não participou do WTT do Japão, o que custou a sua posição. Ele foi ultrapassado pelo japonês Tomokazu Harimoto, que somou o suficiente no torneio do Japão para deixar Calderano para trás.
Com isso, Hugo Calderano caiu de terceiro para quarto no ranking da WTT. Ele soma 5525 pontos, 475 a menos que Harimoto. Agora, o brasileiro tentará recuperar no Grand Smash da Suécia, que acontece nesta semana.
Como o torneio japonês acabou em uma segunda, a queda de Calderano não entrou na atualização do dia 12. Hugo Calderano pode voltar ao terceiro lugar do ranking após o Grand Smash da Suécia, que agrega 2 mil pontos ao campeão. Harimoto também participa do torneio.
Confira o ranking do tênis de mesa atuzalizado; Hugo Calderano é quarto
|Posição
|Atleta
|País
|Pontos
1º
Lin Shidong
China
8975
2º
Wang Chuqin
China
8925
3º
Tomokazu Harimoto
Japão
6000
4º
Hugo Calderano
Brasil
5525
5º
Liang Jingkun
China
4375
6º
Felix Lebrun
França
3220
7º
Truls Moregard
Suécia
2630
8º
Xiang Peng
China
2475
9º
Darko Jorgic
Eslovênia
2450
10º
Benedikt Duda
Alemanha
2315
Dupla Calderano/Takahashi mantém posição
Na competição de duplas mistas, Hugo Calderano e Bruna Takahashi mantiveram as suas posições. Eles estão em 10º, melhor posição já alcançada pelo casal na disputa. Confira o ranking de misto abaixo:
|Posição
|Dupla
|País
|Pontos
1º
Kuai Man / Lin Shidong
China
7798
2º
Lim Jonghoon / Shin Yubin
Coreia do Sul
3875
3º
Sora Matsushima / Miwa Harimoto
Japão
3325
4º
Wong Chun Ting / Doo Hoi Kem
Hong Kong, China
2925
5º
Alvaro Robles / Maria Xiao
Espanha
2535
6º
Wang Chuqin / Sun Yingsha
China
2136
7º
Diya Chitale / Manush Shah
Índia
2065
8º
Maharu Yoshimura / Satsuki Odo
Japão
1959
9º
Kristian Karlsson / Christina Kallberg
Suécia
1805
10º
Hugo Calderano / Bruna Takahashi
Brasil
1560
