Ramon Dino se inscreve no Mr. Olympia Brasil, em busca de vaga para 2025

Vai ter que correr atrás do prejuízo. Fora do top 3 no Mr. Olympia deste ano, Ramon Dino não garantiu vaga para edição de 2025. Com isso, o fisiculturista se inscreveu para o evento que acontecerá no Brasil em outubro. Esta é a primeira vez, em três anos, que o acreano competirá em solo brasileiro.

De acordo com a assessoria de Ramon, a presença do atleta ainda não está confirmada, apesar da inscrição ter acontecido. Ao que tudo indica, uma decisão sobre a participação será divulgada em breve.

Por conta do resultado, o brasileiro terá que vencer uma competição profissional até setembro de 2025, para conquistar uma vaga na próxima edição do Mr. Olympia — a participação no evento realizado em São Paulo seria pensando nisso. Apenas os três primeiros colocados da competição mundial garantiram vaga para o ano que vem.

Um dos favoritos para desbancar CBum — que faturou o hexacampeonato —, Ramon ficou somente na quarta colocação. Dino entrou com uma condição abaixo do necessário e acabou deixando escapar, o que seria o primeiro título masculino do Brasil no Mr. Olympia.

Ramon Dino ficou em quarto lugar no Mr. Olympia 2024 (Foto: Reprodução/Gilco Produções)

O Mr. Olympia Brasil será realizado em São Paulo, na capital. O evento acontecerá entre os dias 18 e 20 de outubro. Além das competições de fisiculturismo, haverão também outros esportes e uma feira temática para os visitantes.