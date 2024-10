Ramon Dino? Cbum revela quem será o próximo Mr. Olympia

Após vencer o título do Mr. Olympia na categoria Classic Physique pela sexta vez consecutiva, Chris Bumstead se aposentou. Já como campeão, o ex-fisiculturista foi questionado sobre quem seria o atleta a assumir o primeiro lugar.

- Pode ser Ramon voltando para o topo. Wesley pode provar o que todos queriam ter visto esse ano, no próximo ano um quer ver. Mike pode ganhar. Urs pode pegar. Pode ser qualquer um.

Premiação do Mr. Olympia 2025

CBum se tornou um grande embaixador do esporte e da sua categoria, chegando a ser considerado por fãs do esporte como o "Arnold Schwarzenegger da Era Moderna". Confirmando a grande influência na categoria, o campeão tem um projeto para incentivar a disputa na Classic Physique.

- Eu não disse isso em qualquer lugar. Mas eu quero falar com o Dan (Presidente do Mr. Olympia) sobre apimentar um pouco o prêmio para a Classic. Vindo de mim mesmo.

Apesar do resultado abaixo do esperado de Ramon, o brasileiro segue como um dos favoritos para se tornar Mr. Olympia e assumir a coroa de Chris. Outro representante do Brasil que pode pintar nos próximos anos é Matheus Menegate. Com uma evolução meteórica nos últimos meses, o jovem ficou dentro do top-10 neste ano.