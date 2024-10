Qual a premiação de Ramon Dino no Mr. Olympia 2024?

Ramon Dino coleciona quatro participações no Mr. Olympia (2021, 2022, 2023, 2024). Na sua estreia, o brasileiro conquistou a quinta colocação - feito impressionante para uma estreia no maior palco de fisiculturismo do mundo. Nos dois anos seguintes, ficou em segundo lugar, igualando o resultado, até então, inédito do Brasil no Olympia, com Eduardo Correa (2014). Neste ano, Dino teve problemas na sua finalização e acabou não apresentando o físico esperado e caiu para a quarta posição.