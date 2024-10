Não foi o resultado esperado. O quarto lugar conquistado por Ramon "Dino" no Mr. Olympia 2024, na madrugada de domingo (13), não frustrou apenas os torcedores, mas o próprio atleta também. Após a confirmação do resultado, o brasileiro foi às redes sociais e desabafou sobre o desempenho e agradeceu a torcida.

— Muito obrigado pela torcida! Infelizmente não foi o que a gente sonhava e queria, que era o top 1. Mas, graças à Deus, a gente ainda está nas cabeças e eu estou muito orgulhoso disso. A gente fez um trabalho mais do que 100%, estou muito feliz, porque nós trouxemos a evolução que eles (jurados) pediram e ano que vem tem mais. Ainda tem o Arnold (Classic) e o Olympia Brasil, então vejo vocês lá! Agora vou descansar um pouco e obrigado — disse Ramon.

Confira o pronunciamento completo do fisiculturista:

Um dos favoritos para desbancar CBum — que faturou o hexacampeonato —, Ramon ficou somente na quarta colocação. Dino entrou com uma condição abaixo do necessário e acabou deixando escapar, o que seria o primeiro título masculino do Brasil no Mr. Olympia.

Por conta do resultado, o brasileiro terá que vencer uma competição profissional até setembro de 2025, para conquistar uma vaga na próxima edição do Mr. Olympia. Apenas os três primeiros colocados da competição garantem vaga para o ano seguinte.

Ramon Dino ficou em quarto lugar no Mr. Olympia 2024 (Foto: Reprodução/Gilco Produções)

Classic Physique Mr. Olympia 2024