Ramon é surpreendido e fica em quarto no Mr. Olympia 2024

Ramon Rocha Queiroz, astro do fisiculturismo brasileiro, de 29 anos, ficou em quarto lugar na categoria Classic Physique do Mr. Olympia 2024. O primeiro lugar ficou com o agora hexacampeão Chris Bumstead. Os alemães Mike Sommerfeld e Urs Kalecinski completaram o pódio, respectivamente. A edição deste ano marcou o sexagésimo aniversário, e foi realizada em Las Vegas (NV).

Nas duas últimas edições, Ramon e Chris Bumstead brigaram pelo topo da categoria. No entanto, dessa vez, Dino entrou com uma condição abaixo do necessário e acabou deixando escapar, o que seria o primeiro título masculino do Brasil, no Mr. Olympia.

Em virtude do resultado, o brasileiro terá que vencer uma competição profissional até setembro de 2025, para conquistar a sua vaga para o próximo Mr. Olympia. Apenas os três primeiros colocados da competição garantem vaga para o ano seguinte.

Ramon ficou em quarto no Mr. Olympia 2024 (Foto: Gilco Produções/Instagram)

Men's Classic Physique Mr. Olympia 2024

Confira o top-5 da categoria Classic Physique no Mr. Olympia 2024

Chris Bumstead Mike Sommerfeld Urs Kalecinski Ramon Dino Breon Ansley

