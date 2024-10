A fisiculturista Lauralie Chapados superou a tetracampeã da categoria Biquíni, Ashley Kaltwasser, na 60ª edição do Mr. Olympia. Após a conquista, a canadense compartilhou imagens de quando ainda não estava no mundo do esporte de alto rendimento.

A atleta de 28 anos venceu duas vezes o Ms. Bikini e conquistou três vezes o título da categoria no Arnold Classic. Chapados chamou a atenção na trajetória pela transformação física.

Lauralie conquistou o primeiro lugar no evento — o mais importante do mundo do fisiculturismo — no segundo dia de finais. Além dela, CBum faturou o hexacampeonato na "Classic Physique", enquanto Ryan Terru foi o top 1 na "Men's Physique", Samsom Dauda na "Men's Open Bodybuilding" e Harold Kelley na "Wheelchair".

