Ramon Dino se emociona após título no Mr. Olympia Brasil e afirma: ‘Seremos Top 1’

Ramon Dino conquistou o título da Classic Physique no Mr. Olympia Brasil 2024, neste domingo (20), em São Paulo (SP). Uma semana depois de ser top-4 em Las Vegas, o brasileiro conseguiu a vitória em casa e a vaga para a próxima edição do maior evento de fisiculturismo do mundo. Após receber o troféu, o atleta se emocionou e prometeu que será campeão no ano que vem.

Dino se sagrou campeão após grande disputa com Livinho e o inglês Niall Darwen. Após receber o trófeu, Ramon se emocionou ao ver os filhos no palco.

- A gente conseguiu, conseguiu papai - disse Ramon aos filhos, e logo depois desabafou sobre a semana agitada que viveu.

- Depois nas lives, ou então em outros lugares eu vou falar o que estava acontecendo, mas vou esperar o momento certo para isso. Foram muitos desafios que a gente teve, mas Deus perguntou para mim: "É isso mesmo que você quer?", e eu falei: "Sim, Deus. É isso que eu quero.". Ai ele falou: "Então eu vou fazer o teste contigo", e acabou acontecendo esse imprevisto no Olympia. Ai ele perguntou novamente: "É isso que você quer mesmo, Ramon? Ou tu vai desistir agora que tu caiu um pouco?", ai eu falei: "Não pai, vamos continuar, por que eu sei que tem um propósito na minha vida.". É isso, obrigado Deus pela honra, obrigado todos vocês por esse grande evento, obrigado por acreditar no nosso trabalho e obrigado ao público - desabafou e agradeceu o fisiculturista.

(Foto: Rodrigo Dod/Saveget)

Para finalizar, Ramon Dino comentou sobre o Mr. Olympia, onde prometeu que será campeão em 2025.

Eita, Olympia. A gente vai chegar lá e eu prometo para vocês, seremos top-1 nessa p*. É isso - finalizou Ramon, que seguiu celebrando no palco com seus filhos.

