Promotor do Mr. Olympia Brasil pede união: ‘Se o Ramon perde, quem está perdendo é o Brasil’

Após o fim dos shows profissionais no primeiro dia de competições do Mr. Olympia Brasil, o Lance! conversou com Tamer El Guindy, CEO da Muscle Contest International. O ex-atleta de fisiculturismo contou sobre suas ambições com o esporte no Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Ramon Dino bate o peso, mostra o físico e levanta o público no Mr. Olympia Brasil

- A gente está trabalhando para criar uma visão no qual o Brasil se torna o melhor país do mundo do fisiculturismo. O sonho de todo atleta antes era sair do Brasil para ir para a Europa, sair para os Estados Unidos. Um dia os europeus, os americanos vão sonhar em vir para o nosso país e competir aqui.

O executivo comentou os resultados dos atletas brasileiros no Mr. Olympia na semana passada, em Las Vegas. Tamer já foi atleta profissional e atualmente é árbitro e promotor de eventos de bodybuilding.

continua após a publicidade

- Eu acho que é consistência, você tem que ter determinação mas com consistência. Agente está começando a formar heróis e a gente precisa continuar formando mais e mais heróis aqui dentro do Brasil. E o público brasileiro apoiando um ou outro sabendo que se o Ramon perde, não é o Ramon que está perdendo, é o Brasil. A gente tem que apoiar um outro.

Além de Tamer El Guindy, no fim dos shows da 212 e da Wellnes, vencidos por Vitor Porto e Gisele Machado, o Lance! também conversou com Sandy Williamson. A árbitra, que é uma das mais importantes do mundo, e julga o Mr. Olympia principal, explicou o que falta para os vencedores deste sábado (19) para eles brigarem no topo do mundo.

continua após a publicidade

- O Vitor precisa de mais pernas. Ele precisa de mais quadríceps. Ele pode estar no topo, ele precisa de mais pernas para fazer ele mais equilibrado. O corpo superior dele é muito bom, mas ele precisa de mais pernas para melhorar o balanço.

- Eu acabei de falar com a Gisele. Ela tem que ter cuidado para não adicionar mais músculo. E acho que hoje a sua condição estava certa. Então ela tem que mostrar o mesmo físico de hoje no próximo ano no Olympia. Ela parece melhor aqui hoje do que ela estava no Olympia.

Com a vitória neste sábado (19), Vitor Porto e Gisele Machado estão clasificados para o Mr. Olympia 2025. Neste ano, ambos ficaram com a quinta colocação na competição de fisiculturimos mais importante do mundo.