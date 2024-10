Rafael Brandão incendeia Mr. Olympia Brasil com guest pose

Um dos principais nomes do fisiculturismo brasileiro, Rafael Brandão incendiou o Mr. Olympia Brasil com o guest pose. Competidor da Open Bodybuilding, o atleta foi convidado pelo evento para posar no palco principal, sem participar de nenhum torneio. Em Las Vegas, Brandinho conquistou a oitava colocação.

Em dia de Ramon Dino competindo pela Classic Physique, os holofotes também foram para Rafael Brandão, que, mesmo sem competir, subiu no palco para posar, em convite dos organizadores do evento. Ao subir, Brandinho levantou o público, que aplaudiu ao grande físico do brasileiro, que conquistou a oitava colocação do Mr. Olympia 2024, que foi realizado em Las Vegas, no sábado passado (12).

Neste domingo (20), o Mr. Olympia Brasil 2024 ocorrem as finais das categorias amadoras Bikini, Wellness, Men’s Physique, os três primeiros de cada categoria conquistam o pro card, o que dá direito a competir em nível profissional.

Nas categorias profissionais, a Classic Physique - de Ramon Dino - e a Bikini, darão vaga ao Mr. Olympia 2025 para o vencedor da competição.