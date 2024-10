Ramon Dino é campeão no Brasil e garante vaga para o Mr. Olympia 2025

Ramon Dino subiu no palco do Mr. Olympia Brasil, neste domingo (20), e conquistou o título da categoria Classic Physique. Com a vitória, o brasileiro garante vaga para o Mr. Olympia 2025. Na edição deste ano, Dino ficou na quarta colocação.

O acreano conseguiu mostrar para os brasileiros uma versão melhorada do físico que foi apresentado na semana passada, em Las Vegas. Segundo o próprio atleta, uma semana é pouco tempo para mudar muita coisa, e que o que ele apresentaria no Brasil é o que ele já tinha, mas por conta de erros, não conseguiu apresentar no maior campeonato do mundo.

TOP 5 DA CLASSIC PHYSIQUE DO MR. OLYMPIA BRASIL:

1- Ramon Dino

2- Livinho

3- Niall Darwen

4- Kenny Moreira

5- Lua Souza

Com o título, o maior foco de Ramon Dino é tomar o topo do Mr. Olympia. Com o maior nome da história da categoria, Chris Bumstead, aposentado, Dino se torna um dos favoritos a assumir a coroa. Nesta edição de 2024, com uma evolução da oitava para a segunda posição, Mike Sommerfield despontou como provável rival do brasleiro nos próximos anos.

