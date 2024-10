Brasileiro é dispensado de equipe da NBA após pré-temporada

João Cardoso, conhecido como Mãozinha Pereira, foi dispensado pelo Memphis Grizzlies após a disputa da pré-tempora da NBA. O ala-pivô brasileiro havia assinado um contrato de curta duração e não teve o vínculo estendido. No entanto, o jogador deve ser aproveitado pelo Memphis Hustles, equipe filiada aos Grizzlies na liga de desenvolvimento da NBA (G-League).

O brasileiro também havia assinado um contrato curto com a equipe durante a reta final da última tempora da NBA, quando a franquia sofria com diversas lesões. Mãozinha atuou em sete partidas entre março e abril deste ano, com médias de 17.4 minutos, 6.9 pontos e 5.3 rebotes.

Agora, na pré-temporada, o ala-pivô realizou mais cinco jogos, mas sem tanto destaque. Os melhores momentos foram a boa atuação diante do Chicago Bulls (14 minutos, seis pontos e oito rebotes) e uma bonita enterrada contra o Miami Heat, que foi muito celebrada pelo público brasileiro nas redes sociais. Veja foto do lance abaixo.

Brasileiro Mãozinha Pereira faz bela enterrada contra o Heat na pré-temporada da NBA (Foto: JOE MURPHY / AFP)

Muitos jogadores recebem oportunidade na NBA após se destacarem na liga de desenvolvimento. Portanto, o retorno de Mãozinho ao Grizzlies durante a próxima temporada não pode ser descartado, assim como um possível acerto com outra franquia.

Mãozinha Pereira, de 24 anos, é presença constante na Seleção Brasileira e defendeu o Brasil, inclusive, nas Olimpíadas de Paris. No torneio realizado na capital francesa, teve médias discretas de apenas cinco minutos em quadra e um ponto por jogo. O jogador de 24 anos passou por Pinheiros, Basquete Cearense e Corinthians no NBB. Na G-League, já vestiu a camisa do Mexico City Capitanes.