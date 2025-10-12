Ramon Dino revela bastidores do título e segredo da dieta; vídeo
Ícone do fisiculturismo, brasileiro foi campeão do Mr. Olympia, em Las Vegas
Ramon Dino fez história ao vencer o Mr. Olympia, na madrugada deste domingo, em Las Vegas, e se tornar campeão mundial de fisiculturismo. Nas redes sociais, o 'Dinossauro Acreano' divulgou um vídeo em que mostra os bastidores da conquista, o início da carreira em seu estado natal, e o segredo da dieta que o levou ao ponto mais alto do pódio.
- Com tantas dificuldades, com o mínimo que a gente tinha, achamos que não faríamos um trabalho tão bom ao ponto de ser campeão. Mas a gente vê que condições é só um nome, quando a gente se esforça - conta o campeão, no vídeo.
E qual foi o segredo da dieta para 2025?
- Nada de cookie (biscoito), nada de hamburguer, a gente achou melhor assim.
Segundo o campeão, a confiança foi outra em Las Vegas:
- Está diferente do ano passado, com certeza. Chegando no palco a gente estava bem confiante, é sinal de trabalho bem feito. Quando fazemos o trabalho bem feito, ficamos despreocupados de algumas coisas. Depois é bater peso, altura, chegar condicionado, bem. Conseguimos trazer tudo isso aí e confiança no palco também. Olhei a cara dos juízes. Lá em casa (no Acre) foi como se fosse Copa, torcida organizada - explicou
- É isso aí, família, missão cumprida, viemos aqui, demos o nosso melhor, estou muito contente com o resultado, com tudo o que a gente fez. E tudo o que vivi - festejou o brasileiro, que não se cansou de ouvir os gritos de 'Olê, olê, olê, Dino, Dino'.
Carreira de Ramon Dino
Hoje com 29 anos, Dino nasceu em Rio Branco, no Acre. Duas vezes vice-campeão do Mr. Olympia e campeão do Arnold Classic, o acreano é um dos grandes favoritos a vencer o título na categoria Classic Physique, no Mr. Olympia 2024. Seu peso limite dentro da categoria é de 103 kg.
A jornada de Ramon nos torneios começou em 2016, com ele participando como júnior em um show local. Logo na estreia, o atleta já conquistou um título. Meses depois, em abril de 2017, Dino subiu novamente nos palcos em mais um evento regional. Dessa vez, repetindo o feito do primeiro campeonato, mais um título foi adicionado para a conta do jovem fisiculturista.
Depois de quase 10 meses sem competir, Ramon voltou aos palcos em dezembro de 2022 para disputar o Mr. Olympia. O brasileiro foi vice-campeão e quatro meses depois participou do Arnold Classic Ohio 2023, em que foi campeão. No final do ano, Dino não conseguiu superar Chris Bumstead "CBum" na final e ficou com o vice-campeonato.
Em 2024, Ramon foi para o Arnold Classic Ohio tentar defender o título, mas foi surpreendido e perdeu a disputa para o holandes Wesley Vissers. Depois da derrota, Dino não competiu mais e ficou 100% focado no Mr. Olympia.
