Treinador de Ramon Dino é bicampeão no Mr. Olympia

O fisiculturista Fabrício Pacholok conquistou dois títulos no Mr. Olympia 2025, em duas categorias diferentes. O treinador paranaense de 41 anos ajuda na preparação de Ramon Dino e treinou o norte-americano Derek Lunsford, que encerrou o evento em Las Vegas, vencendo na Open.

Pacholok começou a ficar conhecido no mundo do fisiculturismo devido sua metodologia que integra treinamento de força, nutrição e recuperação, sempre com atenção especial ao aspecto psicológico do processo.

Além do americano e do brasileiro, Pacholok treinou outros seis bodybuilders que competiram no Mr. Olympia: Matheus Menegate (Classic Physique), Eric Wildberger (Classic Physique) e Zama Benta (Women's Physique), além do russo naturalizado brasileiro Vitalii 'Goodvito' Ugolnikov (Open).

Derek Lunsford conquistou seu segundo títitulo na Open, superando o compatriota Martin Fitzwater (5° lugar), o nigeriano Samson Dauda (então campeão e que terminou no 4° lugar), o também nigeriano Andrew Jacked (3° lugar) e o iraniano Hadi Choopan (2° lugar).

Além disso Derek conquistou a inédita "tríplice coroa" do fisiculturismo já que, em 2025, foi campeão do Arnold Classic Ohio, do Pittsburgh Pro e do Mr. Olympia - as três maiores competições do esporte.

Carreira de Ramon Dino

Ramon Dino, é um fisiculturista profissional brasileiro de 29 anos, nascido em Rio Branco, no Acre, e o principal atleta de fisiculturismo do Brasil. Duas vezes vice-campeão do Mr. Olympia e campeão do Arnold Classic, Dino é um dos grandes favoritos a vencer o título na categoria Classic Physique, no Mr. Olympia 2024. Seu peso limite dentro da categoria é de 103 kg.

A jornada de Ramon nos torneios começou em 2016, com ele participando como júnior em um show local. Logo na estreia, o atleta já conquistou um título. Meses depois, em abril de 2017, Dino subiu novamente nos palcos em mais um evento regional. Dessa vez, repetindo o feito do primeiro campeonato, mais um título foi adicionado para a conta do jovem fisiculturista.

Depois de quase 10 meses sem competir, Ramon voltou aos palcos em dezembro de 2022 para disputar o Mr. Olympia. O brasileiro foi vice-campeão e quatro meses depois participou do Arnold Classic Ohio 2023, em que foi campeão. No final do ano, Dino não conseguiu superar Chris Bumstead "CBum" na final e ficou com o vice-campeonato.

Em 2024, Ramon foi para o Arnold Classic Ohio tentar defender o título, mas foi surpreendido e perdeu a disputa para o holandes Wesley Vissers. Depois da derrota, Dino não competiu mais e ficou 100% focado no Mr. Olympia.