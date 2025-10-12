Disputa entre Deiveson e Merab recebe novo desafio no UFC

Não é novidade que Deiveson Figueiredo e Merab Dvalishvili desejam se enfrentar pelo UFC. Antes mesmo de enfrentar Montel Jackson neste sábado (11), o brasileiro reforçou a vontade de enfim encarar o campeão do peso-galo em busca do terceiro cinturão no Ultimate. Nas redes sociais, o lutador georgiano reforçou o desafio após a vitória do paraense.

Em setembro de 2024, quando conquistou o cinturão dos pesos-galos, Merab anunciou que gostaria de enfrentar Deiveson, que vinha de três vitórias desde a estreia na categoria. O brasileiro, no entanto, sofreu sua primeira derrota dois meses depois para Petr Yan, e a luta nunca aconteceu.

Durante a preparação para o UFC Rio, o desafio voltou a ser reforçado por Figueiredo, mesmo antes de completar sua "redenção" da organização após duas duras derrotas consecutivas. A resposta de Merab veio com a confirmação da vitória do ex-campeão dos moscas.

— Parabéns, Deiveson! Grande apresentação contra um adversário de ponta! Aguardo vocês — escreveu Merab.

Apesar da vontade, Deiveson não deixou de reconhecer o grande talento do georgiano no ringue durante a coletiva pós-luta. Contudo, o lutador paraense reforçou que é um "perigo" para o atual campeão do UFC.

— Já não é de hoje que o Merab fala que tem vontade de lutar comigo. Ele sabe que eu sou um cara que ofereço perigo para ele. Eu posso finalizá-lo, eu posso colocá-lo para baixo, mas eu tenho que treinar muito, porque ele é um cara fora de série. Não é a toa que está batendo em todos os caras da categoria — disse Deiveson.

