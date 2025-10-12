Ramon Dino fatura maior prêmio da carreira no Mr. Olympia após título inédito

Ramon Dino fez história ao conquistar o primeiro título da história do Brasil no Mr. Olympia, um dos maiores campeonatos de fisiculturismo do mundo. A atleta levou o lugar mais alto do pódio na categoria "Classic Physique" e desbancou rivais de renome, como o alemão Mike Sommerfeld e o estadunidense Ruff Diesel.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O "Dinossauro Acreano", como é chamado, já havia chegado perto do primeiro lugar em 2022 e 2023, quando ficou com o vice-campeonato e havia levado US$ 20 mil de bônus financeiro, o que era, até então, o maior valor conquistado pelo atleta em sua trajetória do Mr. Olympia. Em 2021, Ramon não tinha levou nenhum valor de prêmio por ter ficado na quinta colocação, enquanto na última temporada faturou US$ 7 mil pela quarta posição.

Agora, com o primeiro lugar, levou a maior cifra desde de sua estreia. O título em Las Vegas, nos EUA, na noite de sábado (11), rendeu ao fisiculturista US$ 100 mil, o equivalente a pouco mais de R$ 550 mil na cotação atualizada. O bônus é maior do que a soma de todos os valores faturados por Dino na competição, a mais valorizada do seu esporte.

continua após a publicidade

Somando todos os bônus de Ramon Dino, desde 2022, o brasileiro ganhou US$ 147 mil com bonificações do Mr. Olympia, ou R$ 811 mil. O valor corresponde apenas à competição, já que soma premiações em outros campeonatos de relevância, como o Arnold Classic, criado pelo astro do fisiculturismo e cinema Arnold Schwarzenegger, que tem alcance internacional.

Ramon Dino foi campeão do Mr. Olympia 2025, na categoria Classic Physique (Foto: Divulgação/Mr. Olympia)

Outros resultados do Brasil no Mr. Olympia

O Brasil foi bem representado por atletas em diversas categorias do Mr. Olympia na edição 2025. Na sexta-feira (10), as brasileiras Eduarda Bezerra e Natália Coelho foram campeãs nas categorias Wellness e Women's Physique, respectivamente.

continua após a publicidade

O Brasil ainda teve outras atletas que subiram ao pódio. Logo atrás de Eduarda Bezerra, o país teve três fisiculturistas que levaram premiações. Isabelle Nunes (2ª), Elisa Alcântara (3ª) e Rayane Fogal (4ª) faturaram prêmios na categoria Wellness. Zama Benta foi terceira colocada na mesma categoria de Natália Coelho, enquanto Leyvina Barros foi terceira na categoria "Mr. Olympia".

Nessas categorias,

No sábado, no masculino, Edvan Palmeira foi quinto colocado e também venceu um bônus em dinheiro na categoria "Men’s Physique". Josue Fabiano Barreto Monteiro, o Gorila Albino, ficou com o quatro lugar no "Categoria Wheelchair".