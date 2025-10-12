Ramon Dino usa fantasia de dinossauro para celebrar título do Mr. Olympia

O fisiculturista brasileiro e campeão da categoria Classic Physique 2025 do Mr. Olympia, Ramon Dino, se fantasiou de dinossauro durante um jantar com amigos e familiares em Las Vegas para celebrar o título. A brincadeira faz referência a seu apelido "Dinossauro Acreano".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O apelido de Ramon Dino surgiu de uma brincadeira na internet que associa o Acre, seu estado de origem, à terra dos dinossauros. O apelido rapidamente virou marca registrada do atleta, que passou a ser mundialmente conhecido como Ramon Dino.

O "Dinossauro Acreano" se tornou o primeiro homem brasileiro a vencer a prestigiada competição, considerada a Copa do Mundo do fisiculturismo. Antes, o Brasil só havia ganhado títulos com as mulheres, somando agora 14 medalhas de ouro. Em 2025, o país conquistou três ouros, sendo os outros dois com Natália Coelho (Women’s Physique) e Eduarda Bezerra (Wellness).

continua após a publicidade

Ramon Dino fantasiado de dinossauro ao lado de Erick Wildberger (Foto: Reprodução)

Carreira de Ramon Dino

Ramon Dino, é um fisiculturista profissional brasileiro de 29 anos, nascido em Rio Branco, no Acre, e o principal atleta de fisiculturismo do Brasil. Duas vezes vice-campeão do Mr. Olympia e campeão do Arnold Classic, Dino é um dos grandes favoritos a vencer o título na categoria Classic Physique, no Mr. Olympia 2024. Seu peso limite dentro da categoria é de 103 kg.

A jornada de Ramon nos torneios começou em 2016, com ele participando como júnior em um show local. Logo na estreia, o atleta já conquistou um título. Meses depois, em abril de 2017, Dino subiu novamente nos palcos em mais um evento regional. Dessa vez, repetindo o feito do primeiro campeonato, mais um título foi adicionado para a conta do jovem fisiculturista.

continua após a publicidade

Depois de quase 10 meses sem competir, Ramon voltou aos palcos em dezembro de 2022 para disputar o Mr. Olympia. O brasileiro foi vice-campeão e quatro meses depois participou do Arnold Classic Ohio 2023, em que foi campeão. No final do ano, Dino não conseguiu superar Chris Bumstead "CBum" na final e ficou com o vice-campeonato.

Em 2024, Ramon foi para o Arnold Classic Ohio tentar defender o título, mas foi surpreendido e perdeu a disputa para o holandes Wesley Vissers. Depois da derrota, Dino não competiu mais e ficou 100% focado no Mr. Olympia.