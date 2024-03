Rafael Nadal sente lesão e desiste de Indian Wells

Nadal em Brisbane (Foto: Brisbane International)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 23:37 • Indian Wells (EUA)

Segue o sofrimento de Rafael Nadal no que deve ser seu último ano no circuito mundial. O espanhol anunciou, em suas redes sociais, a desistência do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia, o qual estrearia na noite desta quinta-feira (7).

- É com muita tristeza que tenho que me retirar desse torneio incrível. Todo mundo sabe o quanto eu amo este lugar e o quanto eu adoro tocar aqui em Indian Wells. Essa é também uma das razões pelas quais vim muito cedo ao deserto para praticar e tentar preparar-me. Tenho trabalhado arduamente e treinando e todos sabem que fiz um teste este final de semana, mas não estou pronto para jogar ao mais alto nível num evento tão importante - anunciou Nadal, que completou

- Não é uma decisão fácil, é uma decisão difícil de fato, mas não posso mentir a mim próprio e mentir aos milhares de fãs. Sentirei saudades de todos e tenho certeza que o torneio será um grande sucesso - disse o espanhol que jogou exibição contra Carlos Alcaraz no domingo em Las Vegas e enfrentaria Milos Raonic na noite desta quinta - finalizou

Nadal sofreu lesão no quadril em seu primeiro e único torneio jogado no ano em janeiro em Brisbane. David Ferrer havia dito na transmissão do evento da Netflix, em Las Vegas, que Rafa teria sofrido uma contratura na chegada em Indian Wells.

Rafael Nadal se lesionou em Brisbane (Foto: Patrick HAMILTON / AFP)