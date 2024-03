Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 17:04 • Rio de Janeiro (RJ)

A Companhia de Investimentos Qiddiya revelou detalhes do projeto do circuito com o nome da empresa que integrará a Fórmula 1 a partir de 2028. A pista "futurística" deve assumir o lugar do circuito Jeddah-Corniche como palco do GP da Arábia Saudita. Assista ao vídeo acima.