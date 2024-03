LeBron James e Liverpool já haviam lançado uma coleção em parceria em setembro de 2023 (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 16:40 • Rio de Janeiro (RJ)

A Nike divulgou nesta quarta-feira (6) as peças da nova colaboração entre LeBron James e Liverpool. A coleção conta com agasalhos, shorts, camisas e até tênis.

Uma das peças que chamou mais atenção é uma regata com as mesma características do uniforme do Liverpool e de uma jerseu de basquete, na cor azul-celeste e detalhes em preto e dourado. Além disto, também conta com a logo de LeBron, o escudo do clube inglês, e com a sigla "YNWA", que significa "You'll Never Walk Alone" ("Você nunca caminhará sozinho"), lema da torcida dos Reds.

Em outra camisa, essa na cor preta com detalhes em dourado e azul, um mosaico traz referências ao Liverpool e ao astro da NBA. Também conta com a frase "Strive for greatness" ("Lute por garndeza"), que é muito usada por LeBron.

A coleção também traz agasalhos, tênis e shorts, todos predominamente em azul-celeste.

A Nike colocou as peças à venda apenas nos Estados Unidos e na Europa por enquanto. Também é possível adquirir a coleção pela loja digital do Liverpool