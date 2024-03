Bia Haddad em Indian Wells na sessão de fotos (Foto: Jimmie 48 Photography/WTA)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 19:22 • Indian Wells (EUA)

Bia Haddad conhece sua rival na segunda rodada do WTA 1000 de Indian Wells. A eslovaca Rebecca Sramkova, 127ª da WTA, será a adversária da brasileira, após vencer a chinesa Yafan Wang, 66ª colocada do ranking.

Este será o quinto duelo entre a brasileira e a eslovaca. No confronto geral, Bia Haddad venceu três dos quatro duelos, porém perdeu o último confronto entre elas, disputado em 2021, na Eslovênia. A disputa acontece na próxima sexta-feira (8).



A agência de notícias Bloomberg Línea divulgou uma lista com as 50 mulheres mais influentes de toda a América Latina e citou Bia Haddad entre as selecionadas.

A lista não é um ranking e pontua de maneira igualitária a presença de mulheres escolhidas pelo Conselho Editorial da agência, destacando: "líderes que servem de inspiração e estão transformando os negócios na região".

Bia Haddad é uma das quatro esportistas listadas. Bia é reconhecida por ser "a maior tenista brasileira desde Gustavo Kuerten e Maria Esther Bueno". As semifinais de Roland Garros e a conquista do Elite Trophy são destacados no resumo da segunda grande temporada da carreira de Bia na elite do tênis mundial, em 2023, quando não deixou o top 20 e chegou a alcançar o top 10. Além dela, Rayssa Leal, do Skate Street, é outra atleta brasileira que é citada no top 50.