Com R$ 90 milhões em premiação, Indian Wells começa nesta quarta e promete ser histórico; saiba mais

Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 19:51 • Indian Wells (EUA)

A edição 2024 do Masters e WTA 1000 de Indian Wells, que começou nesta quarta-feira, promete ser ainda mais histórica. O evento, com premiação total de R$ 90 milhões (para homens e mulheres), busca dar um passo a mais na direção de consolidar-se como maior força dos circuitos fora Grand Slams.

Apelidado de "O Quinto Grand Slam" o torneio californiano é realizado anualmente na região de mesmo nome, num complexo apelidado de 'Paraíso de Tênis' há pouco mais de 1h de distância de Hollywood.

Ao lado de Miami, Roma e Madri, Indian Wells conta com a disputa de chaves ampliadas com 96 jogadores e a disposição de duas semanas dos calendários para sua disputa. Ainda não completas, pois em razão dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o torneio não conseguiu expandir a disputa para os 15 dias que deseja e por esta razão dá aos primeiros 32 cabeças de chave bye na primeira rodada.

Sem jogar na primeira rodada os principais favoritos ganham ao menos dois dias a mais para se prepararem para a competição, que começou nesta quarta-feira e terá os primeiros favoritos estreando a partir de sexta-feira.

Entre os favoritos, está a paulistana Beatriz Haddad Maia, cabeça de chave 12, que conheceu nesta quarta sua primeira adversária, a eslovaca Rebecca Sramkova e pode ter na sequência a russa ex-top 15, Anastasia Pavlyuchenkova. Bia tem como melhor resultado em Indian Wells campanha de oitavas de final, alcançada em 2021.

Bia Haddad é a única repesentante brasileira na chave de simples feminina, mas o país conta com ela como cabeça de chave 7 da disputa de duplas jogando ao lado da americana Taylor Townsend e outra paulistana, Luisa Stefani como cabeça de chave seis jogando ao lado da holandesa Demi Schuurs. As brasileiras buscam título inédito. Bia é a atual vice-campeã nas duplas.

Do lado masculino, o Brasil tem como repesentantes o paranaense Thiago Seyboth Wild como representante em simples. Thiago Wild furou o qualificatório e encara na estreia o local J J Wolf, quem vencer encara o 15º favorito, o russo Karen Khachanov. Em duplas, o experiente Marcelo Melo busca título inédito, desta vez jogando ao lado do alemão Alexander Zverev.

No lado masculino, Novak Djokovic volta após quatro anos. Em 2022 ele ficou ausente por conta da questão da vacina e soma cinco títulos. Rafael Nadal, tricampeão, joga o torneio e volta oficialmente após nova lesão no quadril em Brisbane. Pode ser sua despedida do torneio em um ano em que pode se aposentar das quadras.

Quatro anos depois, Djokovic está de volta ao torneio (Foto: Tiziana Fabi/AFP)

No feminino, além de Bia, Iga swiatek tenta recuperar o título de 2022 e tem a atual campeã, Elena Rybakina, quarta do mundo, como principal pretendente assim como Aryna Sabalenka, atual vice-campeã e bicampeã do Australian Open.

Em termos de premiação, o torneio de Indian Wells teve um aumento de 2,2% na pemiação total do torneio, distribuindo US$ 17,9 milhões (cerca de R$ 89 milhões) em todas as fases da competição. Entretanto, o torneio optou por diminuir em cerca de 12% a premiação do campeão de cada chave na comparação da edição 2023, que era de US$ 1.262.220 (cerca de R$ 6,2 milhões) para US$ 1.100.000,00 (cerca de R$ 5,4 milhões) este ano.

A organização do evento optou por direcionar os valores para a fase qualificatória e primeiras rodadas do torneio. No quali, por exemplo, os tenistas que caírem na final do qualificatório receberão US$ 14,400 (cerca de R$ 712 mil) dos US$ 9.440 (cerca de R$ 466 mil) de 2023. Já na 1ª rodada, os tenistas que caírem receberão US$ 30.050 (cerca de R$ 150 mil) diante dos US$ 18.660 (cerca de R$ 92 mil) de 2023.