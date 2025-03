Marcado por acidentes, GP da Austrália tem primeira disputa da F1 2025 entre Max Verstappen e Lando Norris, que levou a melhor na estreia da temporada. A atuação do britânico e de sua equipe, apesar das condições, mostrou os primeiros sinais de uma possível domínio da McLaren na busca do bicampeonato no Mundial de Construtores. George Russell completou o pódio.

A estreia da Fórmula 1 não foi o que os novatos esperavam, já que apenas dois conseguiram terminar a prova completa. Com condições climáticas instáveis, seis pilotos foram obrigados a abandonar a corrida no GP da Austrália: Gabriel Bortoleto, Liam Lawson, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Jack Doohan e Isack Hadjar, que bateu antes mesmo do início, durante a volta de apresentação.

Como foi a corrida do GP da Austrália?

Largada com muitas mudanças

O grid de largada definido durante a classificatória sofreu mudanças antes mesmo da formação da fila, já que Isack Hadjar bateu na volta de apresentação durante a volta 2 e ficou de fora do início da primeira corrida da temporada. Além disto, Oliver Bearman e Liam Lawson também não estiveram na fila, com começo do pitlane.

Após a bandeira verde, mais mudanças foram vistas. O bom início de corrida de Lando Norris travou Max Verstappen que largou com bastante potência, o que resultou na ultrapassagem do holandês em Oscar Piastri para a segunda colocação.

Charles Leclerc também conseguiu uma forte largada, ao ultrapassar Yuki Tsunoda e Alex Albon e assumir o quinto lugar. Por outro lado, Gabriel Bortoleto não conseguiu um bom início e perdeu duas posições, sendo superado por Nico Hulkenberg e Kimi Antonelli, que assumiu a 16ª posição.

Ainda com resquícios da grande chuva que atingira o circuito de Albert Park, os primeiros acidentes da corrida começaram já na segunda volta. Jack Doohan e Carlos Sainz rodaram e atingiram o muro nas curvas 6 e 13, respectivamente.

Primeira disputa entre Norris e Verstappen na F1 2025

O safety car saiu da pista na volta 8 e, com a liberação do DRS cinco voltas depois, a disputa pela liderança se intensificou. Apesar do claro domínio dos dois carros da McLaren, o tetracampeão da Red Bull não deixou que a distância aumentasse, até que uma falha na curva, custou a Verstappen o segundo lugar, que foi recuperado por Piastri.

A intensa vantagem dos "Papayas" pode ser vista durante a dobradinha na liderança da prova. Durante este período, Norris chegou a abrir 15 segundos de distância do holandês e focou na disputa "pacífica" contra o companheiro de equipe. Com liberdade dada pela McLaren, Piastri lutou pela liderança na corrida, conseguindo diminuir a distância a cada volta.

Bortoleto, avanços de Antonelli e mais problemas

Na parte mais abaixo da tabela, Kimi Antonelli surpreendeu com uma atuação corajosa. Após superar o brasileiro, ainda no início da corrida, foi a vez de outra Sauber ficar para trás do italiano. Hulkenberg foi ultrapassado duas pelo novato do Mercedes; já que a primeira ultrapassagem foi perdida momentaneamente por Antonelli ao rodar e quase colidir com o muro.

Os rádios foram bem utilizados pelos pilotos da Ferrari que relataram problemas com os carros. Enquanto seguia na cola de Albon pela 7ª colocação, Hamilton anunciou para a equipe que havia perdido a sincronização das marchas. Minutos depois, outra questão para a escuderia: Leclerc reclamou de um vazamento dentro de sua cabine, e resposta de engenheiro não agradou piloto, que ocupava quinta posição.

Além de problemas com as condições na pista, os pilotos - Alonso, da Aston Martin, Tsunoda, da RB, Hamilton, da Ferrari, e Albon, da Williams -, foram investigados por incidentes durante o safety car, mas nenhum foi punido.

Chuva forte e batidas no muro

Antes mesmo da nova pancada de chuva, Alonso passou por cima da brita e foi jogado para cima do muro na curva 6 durante a volta 34. O novo safety car entregou a oportunidade perfeita para os pilotos realizarem a troca dos pneus, assim, o composto seco foi o grande escolhido. Na ocasião, Albon, Hulkenberg, Bortoleto, Lawson, Verstappen trocaram para pneus médios; o resto do grid escolheu os duros.

Mais problemas durante o safety car. Bortoleto acabou ficando bem para trás durante o safety car. Distância dele para o carro à frente, o companheiro de equipe Nico Hulkenberg, é de 10 segundos. Além disto, após um erro da Sauber, o jovem piloto sofreu com uma penalização de cinco segundos por incidente com Lawson nos boxes.

O novo início da chuva forte foi marcado por significativas mudanças na tabela. Um estado de caos que se instaurou. Na liderança, Norris e Piastri escaparam da pista, e Verstappen aproveitou oportunidade, já que havia superado a vantagem de 12 segundos durante o safety car. Norris voltou e foi chamado aos boxes para colocar pôr os compostos molhados, enquanto Piastri se manteve preso na grama.

Enquanto o australiano lutava para volta as pistas, Lawson e Bortoleto rodaram e foram direto em direção aos muros, o que retirou os jovens pilotos da disputa. A bandeira verde foi dada com apenas 5 voltas para o fim e 14 pilotos ainda na corrida, que entregou ultrapassagens até a última volta.

Após ficar preso na grama, Piastri conseguiu superar Gasly para somar um pontinho dentro de casa, na Austrália. Leclerc também brilhou no final, ao fazer ultrapassagem impressionante no companheiro Hamilton, e Antonelli encerrou sua bela atuação conquistando mais uma posição sobre o Albon. Apesar da punição de 5 segundos, o italiano garantiu a colocação conquistada.

A liderança quase foi tomada por Verstappen no final, quando chegou a final menos de 1 segundo de Norris que segurou bem o holandês. Assim, o britânico conquista a quinta vitória da carreira e a primeira da temporada de 2025 da Fórmula 1. O piloto da Red Bull e George Russell fecharam o pódio.

Qual será a próxima corrida da Fórmula 1?

Após a estreia em Melbourne, no GP da Austrália, o próximo compromisso das equipes é o GP da China, entre os dias 21 e 23 de março. Para repetir o horário adverso da primeira corrida, a disputa na próxima semana também acontecerá na madrugada, a partir das 4h (de Brasília).

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada será encerrada em 7 de dezembro, no GP de Abu Dhabi.

