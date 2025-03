Onde assistir à F1 no Brasil? Entenda a divisão dos direitos de transmissão

A temporada 2025 da Fórmula 1 começa neste fim de semana com o GP da Austrália. Para os fãs brasileiros, é essencial entender como os direitos de transmissão estão distribuídos e onde será possível acompanhar as emoções das corridas. A divisão desses direitos passou por mudanças significativas nos últimos anos, impactando a forma como o público acessa as competições.



📺 Onde assistir à F1 no Brasil?

Para a temporada 2025, a Band mantém os direitos de transmissão da Fórmula 1 no Brasil. Os fãs poderão acompanhar:

TV aberta : Band transmite GP e classificação.

: Band transmite GP e classificação. TV fechada : BandSports transmite treinos, classificação e GP.

: BandSports transmite treinos, classificação e GP. Streaming: BandPlay, Newco Play, Band.com.br, F1 TV.

📄 Histórico recente das transmissões

Até 2020, a Rede Globo detinha os direitos exclusivos de transmissão da Fórmula 1 no Brasil. Em 2021, a Band assumiu essa responsabilidade, firmando um contrato válido até 2025. No entanto, em 2024, surgiram divergências financeiras entre a Band e a Liberty Media, proprietária dos direitos comerciais da F1. A Band enfrentou dificuldades relacionadas à divisão de receitas desde 2021, agravadas pela inadimplência de patrocinadores. Essa situação levou a Liberty Media a considerar a rescisão do contrato com a emissora paulista.

Em meio a esse cenário, a Globo manifestou interesse em retomar as transmissões da Fórmula 1. Durante o evento Upfront Globo, em outubro de 2024, a emissora insinuou a possibilidade de voltar a exibir a categoria, exibindo um protótipo de carro de Fórmula 1 com seus logotipos e tocando o icônico "Tema da Vitória". Contudo, a Band afirmou ter regularizado seus pagamentos e rejeitou a rescisão contratual proposta pela Liberty Media, reafirmando seu compromisso de transmitir a Fórmula 1 em 2025.

🔜 Expectativas para o futuro

Embora a Band tenha assegurado as transmissões para 2025, o futuro dos direitos de transmissão da Fórmula 1 no Brasil permanece incerto. A disputa entre grandes emissoras pelo direito de exibir a categoria demonstra a relevância e o apelo da Fórmula 1 junto ao público brasileiro. Os fãs devem ficar atentos às movimentações do mercado televisivo para acompanhar possíveis mudanças nas transmissões nos próximos anos.