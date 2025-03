Gabriel Bortoleto teve o melhor começo de caminhada possível na F1 2025 e levou a Sauber ao Q2 do GP da Austrália, partindo de 15º no grid. O jovem brasileiro superou, no detalhe, o companheiro Nico Hülkenberg, que ficou pelo caminho na primeira fase da classificação e sai de 17º na primeira corrida da temporada de 2025 da Fórmula 1.

A primeira atividade também foi marcada pela superioridade de Gabriel Bortoleto sobre o companheiro. No treino livre 1, o brasileiro repetiu a posição da classificação enquanto o veterano terminou na 18ª colocação.

Já no próximo, Hulkenberg sustentou uma ótima performance e conquistou o oitavo lugar, a frente até de George Russell e Carlos Sainz. O jovem piloto não teve muito sucesso, no entanto, ao ficar acima apenas da dupla da Haas, Esteban Ocon e Oliver Bearman.

Antes da Quali, no último treino livre, Gabriel Bortoleto terminou o período a uma posição do top-10, atrás de Lando Norris. Para fechar, a Sauber do alemão chegou na 16ª colocação na tabela final do TL3.

Como estão as duplas de outras equipes?

A classificação na Austrália teve ainda a primeira definição de grid de Lewis Hamilton pela Ferrari, mas o heptacampeão saiu em desvantagem: larga em oitavo, enquanto Charles Leclerc sai de sétimo. Na Mercedes, George Russell ficou em quarto, dando um vareio em Andrea Kimi Antonelli, o 16º. Cenário semelhante na Red Bull, aliás, com Max Verstappen em terceiro e Liam Lawson só em 18º.

As brigas mais parelhas, além da Sauber, foram na McLaren: Lando Norris pole e Oscar Piastri logo atrás, e na Aston Martin, com Fernando Alonso em 12º e Lance Stroll em 13º. Na Alpine: Pierre Gasly no Q3 e Jack Doohan no Q2, cenário que se repetiu na Racing Bulls com Yuki Tsunoda e Isack Hadjar, respectivamente.

Na Williams, Alexander Albon apareceu na hora certa e se meteu em sexto no grid de largada de Melbourne, enquanto Carlos Sainz não teve boa volta no Q3 e sai de décimo. Já num princípio de crise, a Haas ocupa a última fila com Esteban Ocon e Oliver Bearman, que nem volta completou.

A Fórmula 1 abre a temporada 2025 entre os dias 13 e 16 de março, no GP da Austrália, em Melbourne. A largada está marcada para a 1h (de Brasília, GMT-3) do domingo (16).