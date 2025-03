Em sua estreia na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto contribui com sua equipe dentro e fora das pistas. Nesta sexta-feira (14), antes mesmo da primeira corrida oficial, o banco digital PicPay anunciou sua entrada na categoria como patrocinador da Stake F1 Team KICK Sauber, equipe com o único piloto brasileiro no grid de 2025. Na verdade, o jovem piloto faz história como o primeiro titular do país na elite do automobilismo desde 2017.

O patrocínio, que engloba as 24 corridas do campeonato em 21 países, reforça o posicionamento do PicPay na vanguarda da tecnologia, alta performance, inovação e design, assim como o automobilismo e a Sauber. CEO do banco brasileiro, Eduardo Chedid celebrou a união da empresa com a equipe de Bortoleto.

- A parceria com a Stake F1 Team KICK Sauber abre as portas para a Fórmula 1, um dos esportes que mais crescem no mundo, com milhões de fãs apaixonados por inovação, agilidade e tecnologi, valores que estão no DNA do PicPay. Esta temporada será ainda mais especial para o Brasil, com a volta de um piloto titular ao grid e muito mais emoção e orgulho para os torcedores. Essa parceria nos coloca ao lado da Sauber, a equipe de Gabriel Bortoleto, e do carro que fará o Brasil vibrar a cada domingo - destaca Chedid.

Bortoleto é o primeiro brasileiro a correr como titular da F1 desde Felipe Massa. Com apenas 20 anos, o piloto foi campeão da Fórmula 3 em sua temporada de estreia, em 2023, e da Fórmula 2, também como estreante, um feito raro na categoria, em 2024. Natural de Osasco, ele começou sua carreira no kart e rapidamente se destacou em competições internacionais. Na Sauber, tem como companheiro de equipe o alemão Nico Hulkenberg, nome conhecido do esporte.

