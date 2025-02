Rafael Brandão, primeiro atleta do país a chegar no top 8 na categoria Open do Mr. Olympia, recebe em sua academia, a "Caverna do Brandão", em São Paulo, o atual Mr. Olympia da categoria Open, Samson Dauda. No dia 15 de Março, o fisiculturismo brasileiro será palco de um encontro histórico entre dois dos maiores nomes do esporte.

Esta é a primeira vez que Dauda pisa em solo brasileiro, tornando o evento uma oportunidade única para os fãs do esporte. Apesar de ser exclusivo para convidados, a Max Titanium, patrocinadora oficial de Brandão, vai garantir que mais fãs possam acompanhar esse momento histórico. Por isso, durante todo o mês de fevereiro, os 40 mil primeiros clientes que comprarem qualquer produto no site oficial da marca ganharão acesso online para assistir ao evento.

Todos clientes receberão em até 48h úteis após a confirmação da compra, um link para cadastro gratuito. E no dia do evento receberão o link para acessar a Live.

O encontro será uma chance única de vivenciar uma imersão completa no mundo do fisiculturismo: Brandão e Dauda compartilharão suas trajetórias, segredos de preparação e desafios da categoria Open, além de realizarem um treino especial na academia.

Eduardo Jardinovsky, gerente de marketing da Max Titanium, marca do grupo Supley, destaca a importância da ação para a comunidade do fisiculturismo no Brasil.

- Essa será uma experiência única para os fãs do esporte. Reunir um dos maiores nomes do fisiculturismo mundial com o principal representante brasileiro da categoria Open é um feito inédito, e a Max Titanium quer levar esse momento para o maior número de pessoas possível, reforçando o compromisso da Max em fomentar o fisiculturismo nacional e proporcionar experiências exclusivas aos seus consumidores - destaca.

Retrospectiva 2024: como foi o ano do Brasil no fisiculturismo

Não é exagero dizer que 2024 foi o maior ano da história do Brasil no fisiculturismo, assim como os anos anteriores eram até chegarmos no fim deste ciclo. É seguro dizer que, em plena ascensão, o cenário do bodybuilding brasileiro só cresce ano após ano.

Mr Olympia: a Copa do Mundo do fisiculturismo

Rafael Brandão, o maior fisiculturista do país, segue, passo a passo, conquistando seu espaço no cenário internacional. O top 8 na categoria open é o melhor resultado da história do país. Brandão é elogiado constantemente pela mídia do mundo do fisiculturismo e promete ainda mais em 2025.

Apesar de ter perdido posições em relação ao ano anterior, Ramon Dino teve um quarto lugar importante na Classic Physique. Foi o segundo melhor resultado da história de um brasileiro na categoria. Além dele, Matheus Menegate, com uma evolução meteórica, garantiu um top 9 na sua estreia.

A coroa da categoria Wellness seguiu verde e amarela. Dessa vez, Isa Pereira superou a rainha Franciele Mattos. A rivalidade promete ser ainda maior em 2025. Eduarda Bezerra completou o top 3 dominado por brasileiras.

Na categoria Men’s Physique, mesmo sem Diogo Montenegro, o Brasil manteve sua força. Edvan Palmeira conquistou seu segundo top 5 do Olympia na carreira.