F1 2025: saiba quais são as novidades das equipes para este ano

As pinturas das dez equipes do grid da Fórmula 1 2025 foram apresentadas na última terça-feira (18), em um evento na Arena The O2, em Londres, na Inglaterra. Algumas equipes optaram por não alterar muito o visual dos carros, enquanto outras resolveram mudar até a cor principal, surpreendendo os fãs de automobilismo.

Cada equipe teve algo novo a mostrar nesta temporada. O Lance! te mostra o que mudou nas pinturas das equipes entre os anos de 2024 e 2025.

O que as equipes da Fórmula 1 mudaram nos carros em 2025?

(Foto: Reprodução/F1)

Sauber

A equipe de Gabriel Bortoleto, a Sauber, apresentou um modelo mais sóbrio em relação à última temporada. O verde-fluorescente, que predominava no carro em 2024, dividiu espaço com a cor preta nas laterais, na parte traseira e nas asas. A equipe suíça optou por uma transição em degradê.

Williams

O carro da Williams teve poucas mudanças. A equipe manteve um gradiente de tons azuis (marinho e mais claro) e incluiu detalhes brancos, preservando a similaridade com o design anterior.

RB

A grande surpresa do evento foi a RB. A equipe foi a única a alterar totalmente a cor principal de seu carro: o branco substituiu o azul e passou a dominar o visual. O VCARB02 inclui o logo da marca na caixa de ar e no bico. O novo carro lembra a edição especial usada pela RBR no GP da Turquia de 2021, em homenagem à Honda.

Haas

A Haas teve mudanças significativas. A cor vermelha na traseira e nas asas dianteiras foi mantida, mas a equipe reduziu o uso do preto no bico e nas laterais, que agora apresentam detalhes mesclados com o branco.

Alpine

Diferentemente do carro de 2024, que trazia detalhes em azul, preto, rosa e branco, a Alpine decidiu adotar um design bicolor para 2025. A asa dianteira e o bico são predominantemente cor-de-rosa, com pequenos detalhes em azul que não se estendem muito pelas laterais do veículo.

Aston Martin

O tradicional verde ainda prevalece na Aston Martin, assim como os detalhes fluorescentes em amarelo na lateral do carro. As únicas mudanças foram no sidepod, que agora é totalmente preto, e no halo, que segue verde. A caixa de ar permanece na cor prata.

Mercedes

Carro da Mercedes para 2025 (Foto: STANSALL / AFP)

A equipe alemã reduziu o tamanho e aumentou o número das tradicionais estrelas de três pontas na parte traseira do veículo. O prateado segue predominante, assim como os tons de ciano nas laterais, nos espelhos e nas asas. A lateral e a traseira continuam pretas, com alguns detalhes em prata adicionados nessas áreas.

Red Bull Racing (RBR)

A Red Bull não costuma fazer grandes alterações em seus carros. O modelo de 2025 é semelhante ao da temporada passada, com o azul-escuro predominante e detalhes em amarelo e vermelho na caixa de ar e no bico.

Ferrari

A equipe de Lewis Hamilton adotou um tom de vermelho ligeiramente mais escuro que o do modelo anterior. As faixas laterais nas cores branco e amarelo foram removidas, e a parte inferior dos lados do carro está preta. O heptacampeão pilotou o SF-25 pela primeira vez na última quarta-feira (19), em Fiorano, na Itália.

McLaren

A “Papaya” realizou poucas mudanças de 2024 para 2025, mas a manutenção do design foi pensada para homenagear o modelo campeão da última temporada. A mistura de preto com laranja foi reduzida, mas as asas mantiveram as mesmas cores. O carro deste ano ganhou detalhes em azul próximo ao cockpit do piloto.

Quando a Fórmula 1 volta em 2025?

A primeira aparição oficial dos dez carros da Fórmula 1 2025 na pista será entre os dias 26 e 28 de fevereiro, durante os testes de pré-temporada no circuito de Sakhir, no Bahrein. O campeonato começa oficialmente no dia 16 de março, em Melbourne, na Austrália.