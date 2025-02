A McLaren oficializou que o brasileiro Tony Kanaan será o chefe de equipe do time na Indy a partir da temporada 2025. O anúncio veio nesta quinta-feira (20), junto da confirmação de que Kevin Thimjon será o presidente da equipe. A notícia de Tony já tinha sido antecipada pelo GRANDE PRÊMIO em novembro passado.

Campeão da Indy em 2004 e vencedor das 500 Milhas de Indianápolis de 2013, Kanaan se juntou à McLaren para correr a Indy 500 pela última vez em 2023, e eventualmente permaneceu na equipe inicialmente como consultor especial, eventualmente crescendo na hierarquia e agora substituindo Gavin Ward no posto.

Kanaan é vencedor de uma prova das 500 milhas de Indianápolis (Foto: Ford)

- Muito aconteceu desde a minha última Indy 500, menos de dois anos atrás. Abracei toda oportunidade de crescer com o time e estou animado para oficialmente virar chefe de equipe. E ter Kevin aceitando entrar no lado dos negócios do time é parte da nossa estratégia vencedora. Sempre trabalharemos com boas pessoas e bons talentos para tornar a equipe mais forte. Ele e eu vamos trabalhar bem juntos - comentou Tony.

McLaren terá novo presidente

Kevin Thimjon chega na McLaren com experiência de liderança em empresas como Core BTS, Lids Sports Group e Just Marketing International. Ele será responsável por liderar as operações da McLaren, incluindo finanças, estratégia comercial e administração, e estará também sob a supervisão do CEO Zak Brown.

- Estou ansioso para me juntar à Arrow McLaren e voltar ao automobilismo. Zak e eu trabalhamos juntos na JMI por vários anos, então será ótimo trabalhar com ele novamente e ajudar a desenvolver uma equipe e uma marca que tem muito potencial desbloqueado, além do sucesso que já alcançou. Não tenho dúvidas de que Tony me atualizará sobre todas as coisas de corrida enquanto construímos o negócio com a equipe forte no lugar - declarou Kevin.

A temporada 2025 da Indy está próxima do retorno. Entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março, a categoria desembarca em São Petersburgo para a etapa que abre o campeonato, no circuito de rua da cidade da Flórida.