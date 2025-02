Rafael Matos e Marcelo Melo avançam à semifinal de Duplas no Rio Open

A Quadra Central de qualquer torneio do circuito da ATP é onde em geral se concentram os jogos mais aguardados, mas no início da noite desta quinta-feira (20), foi a Quadra 1, com menor capacidade de público, a mais concorrida do Rio Open. Foi lá que a dupla Rafael Matos/Marcelo Melo jogou em busca de uma vaga na semifinal do torneio. E, empurrados pelo público, venceu Francisco Cabral/Jean-Julien Rojer por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3, em 1h19min12 .

Com a vitória, a dupla brasileira avançou no Rio Open e vai buscar uma vaga na decisão diante de Mariano Navone/Luciano Darderi, que na quarta-feira fora a algoz de Felipe Meligeni/Orlandinho.

Como foi a vitória da dupla Matos/Melo no Rio Open

Nesta quinta-feira, Rafael Matos e Marcelo Melo começaram levemente titubeantes na Quadra 1. E a torcida brasileira, que ocupou cada um dos assentos disponíveis — inclusive os localizados em uma área com pontos cegos — ficou em compasso de espera. Para completar, o primeiro game foi vencido pelos rivais, o português Francisco Cabral e o holandês Jean-Julien Rojer.

Mas bastou Matos/Melo confirmar o serviço no game seguinte para tudo fluir como se esperava. A dupla brasileira se soltou, e a torcida passou a vibrar com entusiasmo a cada ponto confirmado. Assim, Rafael Matos e Marcelo Melo fecharam o primeiro set em 6/4.

O segundo set começou parecido com o primeiro. Cabral e Rojer marcaram o primeiro ponto e ficaram muito próximos de quebrar o serviço da dupla brasileira na sequência. Mas Matos e Melo se recuperam e viraram o game.

O duelo seguiu duro, com a dupla adversária confirmando o serviço e deixando a partida imprevisível. Mas, depois de um empate por 3/3, Rafael Matos e Marcelo Melo passaram à frente. E, empurrados pela inflamada e vibrante torcida, não cederam mais nenhum ponto e fecharam a partida em 6/3.