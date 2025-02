Veterano da NBA, o jogador Kevin Durant falou sobre as portas que o basquete abriu para família. As declarações foram dadas no documentário "Court of Gold", da "Netflix". A produção, estreada na última terça-feira (18), mostra a conquista olímpica do time de basquete dos EUA.

- O basquete salvou minha vida. Tirou eu e minha família de muita coisa, então sou apenas grato por isso. De verdade - disse o jogador dos Phoenix Suns, equipe do Arizona.

O jogador ainda disse que fica emocionado ao ver famílias irem às olimpíadas prestigiarem os jogadores:

- É louco ver pessoas viajarem para assistir ao seu jogador favorito nas Olimpíadas, gastarem seu dinheiro e trazerem toda a família. Eu acho isso incrível.

Kevin Durant completou dizendo que o basquete faz as pessoas rirem e brincarem nas ruas dos EUA:

- Eu venho de um bairro onde as pessoas nem sequer conversam. Tem tanto ódio no mundo também. Quando finalmente as pessoas começam a rir e brincar sobre um jogo de basquete, é algo legal para mim. Isso me emociona.

Carreira de Kevin Durant

Durant tem dois títulos da NBA, dois MVP (Most Valuable Player) das finais da NBA e quatro medalhas olímpicas de ouro. No aniversário de 75 anos da NBA, Kevin Durant foi homenageado como um dos maiores jogadores da associação.

Desde 2007 na NBA, Kevin Durant passou por cinco equipes: Seattle SuperSonics (2007 - 2008), Oklahoma City Thunder (2008 - 2016), Golden State Warriors (1016 - 2019), Brooklyn Nets (2019 - 2023) e Phoenix Suns (2023 - hoje.