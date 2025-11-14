Radar Olímpico: semana traz novidades do Mundial de Vôlei e LA 2028

O Radar Olímpico desta semana vem com novidades importantes para o ciclo olímpico! Enquanto a Federação Internacional de Voleibol (FIVB) divulgou a sede e chaveamento do Mundial de Clubes feminino, o Comitê Olímpico Internacional (COI) definiu a programação completa dos Jogos de Los Angeles 2028. Dentro das quadras, o Mundial de Vôlei de Praia e o ATP Finals agitaram a semana.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Duplas brasileiras entram com tudo no Mundial de Vôlei de Praia

Com sete duplas na competição, o Brasil fez uma boa estreia no Mundial de Vôlei de Praia, na última quinta-feira (13). As campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia venceram as locais Phillips e Mears por 2 sets a 0, enquanto Thamela e Vic, líderes do ranking mundial, superaram as peruanas Gaona e Allcca pelo mesmo placar. Nesta sexta-feira (14), Vitória e Hegê derrotaram as francesas Van Driel e Bekhuis em sets diretos, assim como Carol e Rebecca, que superaram as egípcias Marwa e Nada.

Entre os homens, Evandro e Arthur venceram Mora e Lopez, da Nicarágua, por 2 a 0, enquanto George e Saymon levaram a melhor no confronto 100% brasileiro contra André e Renato.

continua após a publicidade

Vale lembrar que 32 duplas avançam para a fase eliminatórias. As duas melhores parcerias de cada grupo, além dos quatro melhores terceiros colocados, garantem a classificação direta. As últimas quatro vagas estão em jogo via repescagem.

Novidades no Mundial de Vôlei

Na última quinta-feira (13), a FIVB confirmou o ginásio da Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, como sede do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino, que será disputado entre os dias 9 e 14 de dezembro, com oito equipes. Entre os brasileiros, o Praia Clube, atual campeão sul-americano, e o Osasco, convidado para a competição.

continua após a publicidade

O Conegliano, de Gabi Guimarães, também está confirmado na competição, assim como o Zamalek Sporting Club, do Egito, o Orlando Valkyries, dos Estados Unidos, o Zhetysu VC, do Cazaquistão, o Scandicci, da Itália, e o Alianza Lima, do Peru.

O Mundial masculino acontece entre os dias 16 e 21 de dezembro, no Ginásio Mangueirinho, em Belém, e conta com três brasileiros: Cruzeiro, Praia Clube e Campinas. Saka Bluteon, do Japão, Al Rayyan, do Catar e Asswehly, da Líbia, completam a competição.

Gabi Guimarães Conegliano (Foto: Reprodução / Instagram)

Los Angeles é logo ali!

O COI divulgou, na última quarta-feira (12), a programação completa para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Entre as principais novidades, está uma mudança no calendário do atletismo, que abre e fecha a competição pela primeira vez na história. A mudança pode ser uma vantagem para Alison dos Santos, o Piu, uma das principais esperanças de medalha do Brasil, já que o espaçamento entre as provas de 400m rasos e 400m com barreiras melhora o cenário para que o brasileiro possa competir em ambas as disciplinas.

➡️LA28 projeta 'Super Sábado' com 26 finais; Brasil mira pódios em vôlei, futebol e boxe

➡️Confira detalhes da venda de ingressos para a Olimpíadas de Los Angeles 2028

O tênis de mesa tem um cenário parecido, com um maior tempo de descanso entre os jogos de simples e de duplas mistas. Principal mesatenista brasileiro, Hugo Calderano é um dos principais candidatos ao pódio no simples, mas também vive ascensão nas duplas mistas, ao lado de Bruna Takahashi.

Alison dos Santos foi medalha de prata nos 400m com barreiras do Mundial de Tóquio (Foto: Philip Fong/ AFP)

ATP Finals pegando fogo

O ATP Finals, último torneio de tênis da temporada, começou no último domingo (9), em Turim, e será decidido neste final de semana. Nesta sexta-feira (14), Jannik Sinner venceu o norte-americano Ben Shelton em sets diretos e garantiu classificação para a semifinal diante do australiano Alex de Minaur.

Carlos Alcaraz, que derrotou o anfitrião Lorenzo Musetti, por 6/4 e 6/1, na última quinta-feira (13), aguarda a definição de seu adversário no duelo entre o alemão Alexander Zverev e o canadense Felix Auger-Aliassime.