Radar Olímpico: semana traz novidades do Mundial de Vôlei e LA 2028
Todas as sextas-feiras, o Lance! resume os principais acontecimentos da semana
O Radar Olímpico desta semana vem com novidades importantes para o ciclo olímpico! Enquanto a Federação Internacional de Voleibol (FIVB) divulgou a sede e chaveamento do Mundial de Clubes feminino, o Comitê Olímpico Internacional (COI) definiu a programação completa dos Jogos de Los Angeles 2028. Dentro das quadras, o Mundial de Vôlei de Praia e o ATP Finals agitaram a semana.
Dupla em Paris 2024, André e George estrearam em lados opostos no Mundial de Vôlei de Praia
Duplas brasileiras entram com tudo no Mundial de Vôlei de Praia
Com sete duplas na competição, o Brasil fez uma boa estreia no Mundial de Vôlei de Praia, na última quinta-feira (13). As campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia venceram as locais Phillips e Mears por 2 sets a 0, enquanto Thamela e Vic, líderes do ranking mundial, superaram as peruanas Gaona e Allcca pelo mesmo placar. Nesta sexta-feira (14), Vitória e Hegê derrotaram as francesas Van Driel e Bekhuis em sets diretos, assim como Carol e Rebecca, que superaram as egípcias Marwa e Nada.
Entre os homens, Evandro e Arthur venceram Mora e Lopez, da Nicarágua, por 2 a 0, enquanto George e Saymon levaram a melhor no confronto 100% brasileiro contra André e Renato.
Vale lembrar que 32 duplas avançam para a fase eliminatórias. As duas melhores parcerias de cada grupo, além dos quatro melhores terceiros colocados, garantem a classificação direta. As últimas quatro vagas estão em jogo via repescagem.
Novidades no Mundial de Vôlei
Na última quinta-feira (13), a FIVB confirmou o ginásio da Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, como sede do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino, que será disputado entre os dias 9 e 14 de dezembro, com oito equipes. Entre os brasileiros, o Praia Clube, atual campeão sul-americano, e o Osasco, convidado para a competição.
O Conegliano, de Gabi Guimarães, também está confirmado na competição, assim como o Zamalek Sporting Club, do Egito, o Orlando Valkyries, dos Estados Unidos, o Zhetysu VC, do Cazaquistão, o Scandicci, da Itália, e o Alianza Lima, do Peru.
O Mundial masculino acontece entre os dias 16 e 21 de dezembro, no Ginásio Mangueirinho, em Belém, e conta com três brasileiros: Cruzeiro, Praia Clube e Campinas. Saka Bluteon, do Japão, Al Rayyan, do Catar e Asswehly, da Líbia, completam a competição.
Los Angeles é logo ali!
O COI divulgou, na última quarta-feira (12), a programação completa para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Entre as principais novidades, está uma mudança no calendário do atletismo, que abre e fecha a competição pela primeira vez na história. A mudança pode ser uma vantagem para Alison dos Santos, o Piu, uma das principais esperanças de medalha do Brasil, já que o espaçamento entre as provas de 400m rasos e 400m com barreiras melhora o cenário para que o brasileiro possa competir em ambas as disciplinas.
O tênis de mesa tem um cenário parecido, com um maior tempo de descanso entre os jogos de simples e de duplas mistas. Principal mesatenista brasileiro, Hugo Calderano é um dos principais candidatos ao pódio no simples, mas também vive ascensão nas duplas mistas, ao lado de Bruna Takahashi.
ATP Finals pegando fogo
O ATP Finals, último torneio de tênis da temporada, começou no último domingo (9), em Turim, e será decidido neste final de semana. Nesta sexta-feira (14), Jannik Sinner venceu o norte-americano Ben Shelton em sets diretos e garantiu classificação para a semifinal diante do australiano Alex de Minaur.
Carlos Alcaraz, que derrotou o anfitrião Lorenzo Musetti, por 6/4 e 6/1, na última quinta-feira (13), aguarda a definição de seu adversário no duelo entre o alemão Alexander Zverev e o canadense Felix Auger-Aliassime.
