Confira detalhes da venda de ingressos para a Olimpíadas de Los Angeles 2028

A contagem regressiva para o maior evento esportivo do planeta ganhou um novo capítulo. O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Los Angeles 2028 (LA28) anunciou os detalhes de como os fãs poderão garantir seu lugar nas arquibancadas nas Olimpíadas.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Para os fanáticos por Olímpiadas, a jornada rumo a Los Angeles começa oficialmente em janeiro de 2026. Nesta data, será aberto o cadastro no site oficial (la28.org) para quem deseja comprar ingressos para os Jogos Olímpicos.

O Coliseum de Los Angeles foi usado nas Olimpíadas de 1932 e 1984 (Foto: Facebook/LA 2024)

Diferente de outras edições, o acesso aos ingressos será determinado por um sorteio, que definirá os horários de compra para as liberações de bilhetes ao longo de 2026. A boa notícia é que haverá ingressos individuais a partir de 28 dólares (cerca de R$ 155 na cotação atual), com moradores das cidades-sede tendo acesso antecipado.

Para quem busca uma experiência premium, os pacotes oficiais de hospitalidade, operados pela On Location, estarão disponíveis já no início de 2026, sendo vendidos por ordem de chegada. Estes pacotes incluem ingressos, hospedagem e outras regalias.

Os Jogos Paralímpicos também já têm data. Os ingressos para as competições paralímpicas estarão à venda em 2027.

Calendário das Olimpíadas de Los Angeles foi divulgado

Mudança: primeira semana será do atletismo

Entre os destaques do cronograma está a troca histórica entre as competições de atletismo e natação. O Atletismo ocorrerá na primeira semana, enquanto a natação acontecerá na segunda semana dos Jogos. A cerimônia de abertura será realizada em 14 de julho de 2028, às 20h (horário do leste dos EUA) ou 17h (horário do Pacífico) — 21h de Brasília —, dividida entre o LA Memorial Coliseum e o Estádio 2028 em Inglewood. A cerimônia de encerramento acontecerá em 30 de julho de 2028, às 21h (horário do leste) ou 18h (horário do Pacífico) — 22h de Brasília — no LA Memorial Coliseum.

Embora a Cerimônia de Abertura seja no dia 14, sete modalidades já começam as disputas no dia 12: basquete, críquete, futebol, handebol, hóquei, vela e pólo aquático. A primeira medalha será dada em Venice Beach, no triatlo.

O 15º dia de competições terá 16 disputas por medalhas de ouro e bronze em esportes coletivos, além das finais de 19 modalidades individuais, incluindo provas de natação. No 16º e último dia, a natação encerrará as competições com sua sessão final no Estádio 2028, antes da cerimônia de encerramento.

O cronograma ainda passará por ajustes à medida que o planejamento avança. Uma programação mais detalhada, com eventos com medalhas e ordem de gênero, deve ser divulgada ainda este ano.

O programa social PlayLA, desenvolvido em parceria entre o LA28, o Comitê Olímpico Internacional e o Departamento de Recreação e Parques de Los Angeles, recebeu investimento de até 160 milhões de dólares. A iniciativa oferece programação esportiva acessível e inclusiva para crianças de 3 a 17 anos, com oportunidades de participação em mais de 40 esportes olímpicos e adaptados.