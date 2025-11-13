Mundial de clubes de vôlei será no Pacaembu e terá Praia x Conegliano de Gabi Guimarães

A Federação Internacional de Vôlei definiu que a Arena Pacaembu será o palco do Mundial de Clubes Feminino de Vôlei. Além disso, a entidade também confirmou o chaveamento dos grupos e o Dentil Praia Clube vai enfrentar logo na primeira fase o poderoso Conegliano, que tem em seu esquadrão a capitã da seleção Gabi, a chinesa Zhu Thing e a sueca Haak.

Dentil Praia Clube é o atual campeão sul-americano (Foto: Mari Mendonça/DPC)

No Grupo B, ao lado do time de Uberlândia e da equipe italiana, estarão o Zamalek Sporting Club, do Egito, e o Orlando Valkyries, dos Estados Unidos. A equipe americana entra como convidada no lugar do Binh Dien Long An, do Vietnã, que desistiu de disputar a competição. Orlando Valkyries tem em seu elenco algumas jogadoras conhecidas, como a levantadora tailandesa Pornpun e a líbero sérvia Pusic.



O São Cristóvão Saúde Osasco, dono da casa, está no Grupo A, ao lado de Zhetysu VC, do Casaquistão, do Scandicci, da Itália, e do Alianza Lima, do Peru.



O torneio feminino começa no dia 8 de dezembro e vai até ao dia 14. Os dois primeiros de cada chave se classificam para as semifinais. Os vencedores das semis fazem a final.



Mundial de Clubes Masculino de Vôlei

O torneio masculino segue o mesmo formato do feminino, mas será disputado em Belém, no ginásio Mangueirinho. A competição vai de 16 a 21 de dezembro. O Brasil terá três representantes em busca do título.

Sada Cruzeiro foi o grande campeão da última edição da Superliga Masculina (Foto: Divulgação/ CBV)





O Sada Cruzeiro é o cabeça de chave do Grupo B, mas vai enfrentar o forte Perugia, da Itália, que tem Ishikawa, Gianelli e Semeniuk no elenco. A chave conta ainda com Swehly Sports Club, da Líbia, e Osaka Bluteon, do Japão.

Vôlei Renata e Praia Clube estão no Grupo A, onde enfrentam Al-Rayyan Sports Club, do Catar e Aluron CMC Warta Zawiercie, da Polônia.