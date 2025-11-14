LA28 projeta 'Super Sábado' com 26 finais; Brasil mira pódios em vôlei, futebol e boxe

O Comitê Organizador de Los Angeles 2028 divulgou o cronograma detalhado de um dos dias mais aguardados dos Jogos. O "Super Sábado", marcado para 29 de julho de 2028, promete ser o dia de maior densidade de medalhas do evento, com 26 finais programadas em 23 modalidades distintas e se desenha como um dia crucial para as ambições do Time Brasil.

COB - Time Brasil - Mascote (Foto: Wander Roberto/COB)

Para o Time Brasil, a data representa uma oportunidade crucial para consolidar sua posição no quadro de medalhas. O foco principal recai sobre os esportes coletivos. As finais do vôlei (masculino ou feminino) e do futebol estão agendadas para este dia. Além disso, o vôlei de praia, outra potência nacional, também definirá seus campeões na areia. A expectativa é que o Brasil chegue como forte candidato nessas disputas.

Nos esportes individuais, o boxe surge como um pilar. A modalidade, que se tornou uma das principais fontes de medalha para o país nas últimas edições, terá suas finais no "Super Sábado". A atual geração, que conta com nomes como Bia Ferreira e Keno Machado, deve chegar forte em 2028.

Na água, a canoagem velocidade, que pode ter a lenda Isaquias Queiroz em sua despedida olímpica, também define medalhistas. Outra modalidade em ascensão, a ginástica rítmica, terá sua final por conjuntos, onde o Brasil busca se firmar entre as potências mundiais.

O panorama de disputas ainda inclui modalidades com potencial de pódio para o Brasil, como o taekwondo, a luta e o BMX freestyle. Esportes tradicionais como natação, hipismo e atletismo (com a maratona) completam o dia intenso, que será decisivo para o balanço final da campanha brasileira em Los Angeles.