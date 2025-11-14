Na madrugada desta quinta-feira (14) para sexta (15), o Mundial de Vôlei de Praia reservou um confronto de sabor agridoce para o Brasil. George/Saymon e André/Renato caíram no mesmo grupo e se enfrentaram logo na estreia. A coincidência ainda vai além, já que, até Paris 2024, George e André jogavam juntos. Esta foi a primeira vez, após o fim da dupla, que os dois estiveram em lados opostos em uma partida oficial.

continua após a publicidade

➡️ George e Saymon são vitoriosos em confronto 100% brasileiro no Mundial

➡️ Duplas brasileiras pulverizam adversárias no Mundial de Vôlei de Praia

Na duelo entre ex-parceiros, quem se deu melhor foi George. Junto com Saymon, a dupla fechou a partida em 2 sets a 0, nas parciais de 21/17 e 21/19. Os vencedores lideraram em todos os quesitos: pontos de ataque, bloqueio e saque. Apesar de conhecer bem o adversário, George, em entrevista exclusiva ao Lance!, contou que não saberia prever como seria o confronto, o primeiro em partidas oficiais contra sua ex-dupla.

— Encaro o vôlei de praia como um xadrez. A gente conhece muito os adversários, mas eles também conhecem a gente. Ganha quem sabe se sair melhor na hora, se virar e conhecer melhor a estratégia — refletiu George.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Já André destacou o aspecto emocional do duelo, tendo em vista a história que construiu ao lado de Saymon no esporte e a relação de amizade criada, em seis anos de parceria nas quadras.

— Acho que fica um jogo mais difícil, porque todos se conhecem muito bem. Além disso, acaba tendo um peso emocional maior nesses jogos — disse André.

continua após a publicidade

— Quando saiu o confronto, nós brincamos em conversas com a família. No final das contas, não é um momento ruim, já que não é um jogo mata-mata. Então, independente do resultado, todos ainda tem chances de avançar — completou.

No Mundial de Vôlei de Praia, passam da fase de grupos, além dos dois primeiros de cada chave, os quatro melhores terceiros colocados. Já os outros oito terceiros colocados jogam uma repescagem, onde apenas quatro se classificam para o mata-mata.

George e André no Circuito Brasileiro de 2024 (Foto: Maurício Val/FV Imagem/CBV)

Próximos compromissos no Mundial de Vôlei de Praia

Os próximos adversários das duplas serão os anfitriões Burnett/Hodges para George/Saymon, no próximo sábado (15), às 00h30 (de Brasília), e os suecos Ahman e Hellvig para André/Renato, também no sábado, às 2h30 (de Brasília).