Radar Olímpico: João Fonseca, NBB, NBA e Superliga agitam semana

Nesta semana, o Radar Olímpico faz um panorama geral dos principais acontecimentos no cenário do esporte olímpico da semana. Na edição, João Fonseca cresce e vai para as semifinais no ATP 500 da Brasiléia em busca da final, brasileiros brilham nos Mundiais de Ginástica, Halterofilismo e Taekwondo e as estreias do NBB, NBA e Superliga movimentam a semana. Confira os destaques da semana com o Lance! no Radar Olímpico.

Tênis: João Fonseca vence historicamente e vai às semis do ATP 500 da Brasiléia

João Fonseca levou a melhor sobre Denis Shapovalov por dois sets a um após o canadense abandonar a partida. João havia garantido sua vaga nas quartas por desistência de Jakub Mensik e vitória sobre o francês Giovanni Mpetshi Perricard, que ocupa a 33ª posição no ranking mundial e é o atual campeão do torneio. Com isso, o brasileiro número 46 do ranking confirmou sua presença nas semifinais do ATP 500 de Brasiléia.

João terá pela frente o espanhol Jaume Munar no jogo que vale vaga na final. Será o primeiro confronto entre os dois tenistas. A partida ocorrerá neste sábado, às 10h.

João Fonseca enfrenta Shapavalov no ATP da Basiléia (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

NBA e NBB começam as temporadas 2025/26 animando os fãs

No basquete, a temporada da NBA finalmente começou na terça-feira (21) com muitas emoções, destaque para as vitórias dos Warriors em cima dos Lakers e Oklahoma City Thunder sobre o Houston Hockets logo na estreia. Com destaque para a atuação de Luka Doncic e o MVP Shai Gligeous-Alexander nas partidas.

A estreia também foi marcada por polêmicas, com o armador Terry Rozier, do Miami Heat, e o técnico Chauncey Billups, do Portland Trailblazers sendo detidos pelo FBI em uma investigação relacionada a um esquema de apostas na NBA. Polêmica essa que derivou uma vitória brasileira, com Tiago Splitter sendo o novo técnico interino do Portlant Trail Blazers na NBA para 2025/26.

continua após a publicidade

Ainda no basquete, a temporada 2025/26 do NBB começou neste sábado (18) e já trouxe um cenário de contrastes para os gigantes do futebol brasileiro que investem no basquete. Flamengo está invicto após vencer as duas partidas disputadas. No entanto, o dia foi amargo para Vasco, Cruzeiro e Corinthians, que estrearam com derrota na competição.

Flamengo x Fortaleza Foto: PaulaReis/Flamengo

Vôlei: Superliga A está de volta

A ansiedade do vôleifã chegou ao fim. A Superliga iniciou no início da semana, dia 20 no feminino e 21 no masculino, e os times foram em busca da conquista da liga. Os atletas puderam vivenciar o início da nova temporada com foco total, podendo resultar em campeões inéditos ou clássicos.

No nível feminino, Tijuca e Sorocaba conquistaram a Superliga B na temporada passada garantiram seus acessos para a Série A do torneio, fechando os 12 participantes da temporada 2025/2026.

Já no masculino, Monte Carmelo e JF Vôlei conquistaram a Superliga B e garantiram seus acessos para a Série A do torneio, fechando os 12 participantes da temporada 2025/2026.

Tijuca e Osasco pela Superliga de vôlei feminino (Foto: Thiago Mendes / TTC)

Mundiais em alta

No Mundial de Ginástica Artística, que está rolando em Jacarta, Indonésia, Flávia Saraiva está nas finais da trave, em busca de uma medalha para o país. Já no Mundial de Taekwondo, Maria Clara Pacheco levou nessa sexta (24) a medalha de ouro pós vencer sobre a campeã olímpica Kim Yu-jin. Maria conquistou o segundo título do Brasil da modalidade, após 20 anos. Até então, a única campeã era Natália Falavigna, medalhista de ouro em 2005.

Por fim, Brasil marcou presença histórica no Mundial de Halterofilismo ao alcançar a marca de seis pódios no Mundial de Halterofilismo Paralímpico e deixou para trás o recorde anterior, do Mundial de 2023, quando a delegação trouxe três medalhas para o país.

Veja a lista completa dos(as) vencedores(as):

🥇🥈 Tayana Medeiros: prata na categoria até 86 kg feminina e ouro em equipes femininas;

🥇🥈 Mariana D'Andrea: prata na categoria até 73 kg e ouro em equipes femininas;

🥇🥉 Lara Lima: bronze na categoria até 43 kg e ouro em equipes femininas;

🥈 Gustavo Amaral de Souza: prata na categoria acima de 106 kg;

🥉 Marco Túlio Cruz: bronze pela categoria até 49kg.