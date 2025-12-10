Vídeo: Noite de gala e de emoção marca o 10º Prêmio Sou do Esporte

Uma noite de gala e de muita emoção marcou a 10ª edição do Prêmio Sou do Esporte, no Copacabana Palace, nesta terça-feira (9). Diversas lideranças, como presidentes de Confederações e Federações, atletas e ex-atletas participaram da festa, organizada pelo Instituto Sou do Esporte.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️Ronaldo Fenômeno presenteia Alcaraz com camisa autografada; veja vídeo

Na abertura do evento, Lars Grael, um dos principais nomes da história da vela do Brasil, foi homenageado e recebeu um troféu das mãos de Fabiana Bentes, presidente do Sou do Esporte. E a noite terminou com uma emocionante homenagem a Falcão, o maior nome da história do futsal.

continua após a publicidade

No telão, Falcão assistiu a imagens marcantes de sua trajetória nas quadras, além de mensagens dos irmãos, filhos, esposa e de amigos, como o atacante Neymar.



Giovanni Rocco Neto, Secretário Nacional de Apostas Esportivas e de Desenvolvimento Econômico do Esporte, do Governo Federal, foi um dos primeiros a discursar:

- Esse movimento do Sou do Esporte impulsiona toda comunidade esportiva e traz a mudança de cultura. Esse investimento na transformação cultural, seja . A gente defende que o esporte é investimento, não é despesa, isso é muito importante. A gente quer transformar isso em política pública permanente. Conte sempre com a gente, Fabi, nessa transformação, e parabéns.

continua após a publicidade

Marco Antônio La Porta, presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB) discursou em seguida:



- É um imenso prazer prestigiar mais um evento do Sou do Esporte, sou quase um sócio. O esporte vive um momento muito importante. Hoje o Comitê Olímpico do Brasil recebeu um prêmio, no Congresso Nacional, de Transparência e de Fiscalização Pública. E esse prêmio não é apenas do COB, ele representa uma mudança efetiva da gestão das principais entidades esportivas do Brasil. Todas as nossas confederações vivem um momento de uma gestão segura e impacta diretamente no desempenho do atleta. E isso tem um papel fundamental de todas as instituições. E o Sou do Esporte, lá atrás, começou esse trabalho de motivar todo mundo a se motivar e olhar suas instituições e ver como poderíamos melhorar e ter hoje uma imagem em Brasília totalmente diferente de 10 anos atrás. Hoje o Esporte não é o patinho feio do Congresso Nacional, mas reconhecidamente, um instrumento fundamental para o desenvolvimento do país.

-

Marco Antônio La Porta, presidente do COB em discurso (Reprodução)

Todos os ganhadores do 10º Prêmio Sou do Esporte:





- Prêmio SDE Startup: Keepit - Lockers inteligentes para eventos esportivos

- Prêmio SDE Atitude Positiva - CBC Expo - Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e Federação Nacional dos Clubes (Fenaclubes)

- Solidário Amaro Domingues – Terceiro Setor: Instituto Rugby para Todos / SP

- Sustentabilidade: Nets for Change - parceria entre WSL e NBA

Projeto para retirar redes de pesca do mar e torná-las em cestas de basquete

- Evento Esportivo Amador: 30ª Corrida pela Vida - Instituto do Câncer Infantil / POA

- Evento Esportivo: Rio Open 2025

- Campanha de Publicidade no Esporte: "Rafael Nadal, Inesquecível" - Vivo

- Campanha de Comunicação: "Números Quebrados" - Botafogo F.C.

- SDE Governança – Estatuto do Futebol: Federação Paulista de Futebol (FPF)

- SDE Governança – Integridade Institucional: Federação Paulista de Futebol (FPF)

- SDE Governança – Prestação de Contas: Confederação Brasileira de Golfe (CBGolfe)

- SDE Governança – Modernização: Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM)

- SDE Governança – Transparência: Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt)

- SDE Governança – Equidade: Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt)

- SDE Governança – Comissão de Atletas (Projeto): Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt)

- SDE Governança – Comissão de Atletas (Atuação): Associação Nacional de Desporto para Deficientes (ANDE)

- SDE Governança – Prática Inovadora:

1o Lugar: Confederação Brasileira de Voleibol (CBVolei) - Plataforma Sou do Vôlei

2o Lugar: Confederação Brasileira de Rugby (CBRugby) - Campanha de Clima Organizacional

3o Lugar: Confederação Brasileira de Surf (CBSurf) - Programa Talento Feminino

Prêmio SDE Gestor do Ano - Setor Público - Julio Cezar Nunes - Secretário de Esporte do Estado do Rio Grande do Norte (Público)