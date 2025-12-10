Lars Grael é homenageado no Prêmio Sou do Esporte; veja vídeo

Lars Grael, um dos maiores nomes da história da vela no Brasil, recebeu uma emocionante homenagem no 10º Prêmio Sou do Esporte, noite desta terça-feira (9), no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A solenidade, que começou com tenores do Teatro Municipal cantando o Hino Nacional, reuniu as principais lideranças do esporte nacional.

Conselheiro do Sou do Esporte e referência ética e institucional no país, Lars recebeu, das mãos da presidente Fabiana Bentes, o novo troféu oficial da premiação. A partir de 2026, o troféu passa a ser utilizado como forma de reconhecimento por sua contribuição histórica ao desenvolvimento de um esporte mais íntegro no Brasil.

Ao Lance!, Lars falou momentos antes de receber o troféu das mãos de Fabiana Bentes, presidente do Instituto Sou do Esporte:

- Quem merece ser homenageada é a Fabiana, que começou esse esforço praticamente sozinha, com o tempo gerando credibilidade, atraindo gente que foi apoiando o Prêmio Sou do Esporte. Está produzindo capacidade de avaliação de governança das entidades, que era uma crítica que nós, atletas, tínhamos há anos, sempre criticando as 'capitanias hereditárias', que eram as federações e confederações. E esse trabalho da Fabiana ajudou a mudar esse ambiente. Então, chegar hoje à 10ª edição, e acompanhei todas, é gratificante. Principalmente por ver entidades que, no passado, não acreditavam, ou não queriam avaliadas, hoje estão aqui, celebrando. Importante que houve esse engajamento. Fico feliz em ser um dos homenageados.

Duas vezes medalhista olímpico, Lars conquistou o bronze em 1988, em Seul, e em 1996, em Atlanta.

Presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Marco La Porta foi uma das autoridades presentes à solenidade.

Principal jogador da história do futsal, Falcão também foi o principal homenageado no evento do Sou do Esporte. Após uma emocionante homenagem, o ex-ala recebeu uma escultura exclusiva assinada pelo artista Cainã Gartner, especialmente criada para representar sua genialidade no futsal e seu legado para o esporte.

Um dos mais tradicionais do país, o Minas Tênis Clube, que completou 90 anos em 2025, também recebeu homenagem no Copacabana Palace.

Importãncia do Prêmio Sou do Esporte

Ao completar uma década, o Prêmio Sou do Esporte reafirma seu papel como uma das principais plataformas de valorização e fortalecimento do ecossistema esportivo brasileiro. Desde 2015, a iniciativa estimula boas práticas, promove integridade, inovação e impacto social, e reconhece projetos, atletas, gestores, entidades, clubes e organizações que ajudam a transformar o esporte em um vetor de desenvolvimento econômico, social e cultural. A edição histórica de dez anos consolida esse legado e projeta um futuro em que responsabilidade, transparência e excelência seguem guiando a evolução do esporte no Brasil.

Falcão, homenageado pelo Instituto Sou do Esporte, ao lado do presidente da CBF, Samir Xaud (Foto: Gustavo Loio/Lance)

















